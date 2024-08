Steven Soderberghs neuer Film, Gegenwarthat vor seinem Kinostart am 17. Januar 2025 einen mysteriösen Teaser-Trailer erhalten. Sehen Sie ihn unten.

Gegenwart ist ein Psychothriller, der sich um die Familie Payne – dargestellt von Lucy Liu, Chris Sullivan, Eddy Maday und Callina Liang – dreht, die unwissentlich in ein Spukhaus zieht, das ihnen von einer Immobilienmaklerin, gespielt von Julia Fox, verkauft wurde.

Der Teaser selbst gibt nicht viel Einblick in den Film. Stattdessen listet er einige von Soderberghs früheren Filmen auf, darunter Verkehr, AnsteckungUnd Magischer Mike bevor die Kamera langsam um ein Vorstadthaus schwenkt.

In ähnlicher Weise heißt es in der Logline einfach: „Eine Familie zieht in ein Vorstadthaus und ist überzeugt, dass sie nicht allein ist.“

Regie Soderbergh, Gegenwart stammt von David Koepp, bekannt für seine Arbeit an Jurassic Park, Unmögliche MissionUnd Spider Man. West Mulholland spielt ebenfalls mit. Der Kinostart des Films erfolgt ein Jahr nach seiner Premiere bei Sundance 2024.

Als nächstes steht für Soderbergh eine weitere Zusammenarbeit mit Koepp an, mit dem Titel Schwarze TascheDie Stars des Spionagethrillers sind Cate Blanchett, Michael Fassbender und Regé-Jean Page.