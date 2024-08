Unmittelbar nachdem Kamala Harris Tim Walz als ihren Vizekandidaten ausgewählt hatte, konzentrierten sich viele im Internet auf Steve Martin als den perfekten Kandidaten für die Rolle des Gouverneurs von Minnesota in der kommenden Staffel von Samstagnacht Live. Lorne Michaels war offenbar dieser Meinung und wandte sich an den langjährigen SNL Mitarbeiter, der ihm den Job anbietet. Leider hat Martin beschlossen, abzulehnen.

Martin informierte die Los Angeles Zeiten seiner Entscheidung in einem Interview am Donnerstag. „Ich wollte nein sagen, und er wollte übrigens, dass ich nein sage. Ich sagte: ‚Lorne, ich bin kein Imitator. Du brauchst jemanden, der den Typen wirklich täuschen kann.‘ Ich wurde ausgewählt, weil ich graue Haare und eine Brille habe.“

„Es ist ein fortlaufender (Engagement)“, fügte Martin hinzu. „Es ist nicht so, dass man es einmal macht, Applaus bekommt und es nie wieder macht. Noch einmal, dafür brauchen sie einen echten Imitator. Sie werden jemanden finden, der wirklich, wirklich gut ist. Ich hätte Mühe.“

Samstagnacht Live Die historische 50. Staffel von „The 4000“ kehrt am 28. September zurück. Das ehemalige Besetzungsmitglied Maya Rudolph ist dabei, um bis zur Wahl die Vizepräsidentin Kamala Harris zu spielen.

Martin ist demnächst in der neuen Staffel von Nur Morde im Gebäudedessen Premiere am 27. August auf Hulu stattfinden soll. Als einer von SNLEr ist eine der beliebtesten Figuren und wird sicherlich auch in der neuen Staffel auftauchen, die ihr 50-jähriges Jubiläum feiert.