Jenna Ortega hat einen tollen Ratschlag von ihrem Cellolehrer am Set von Mittwoch: Wenn Sie Zweifel haben, vertrauen Sie auf das Selbstvertrauen des „durchschnittlichen weißen Mannes“.

In einem kürzlichen Video-Interview mit Vanity FairDie Mittwoch Der Star sprach darüber, wie dieser Rat ihr Leben verändert hat. „Für die Show, die ich gerade mache, muss ich Cello spielen, und ich spiele kein Cello“, erklärte Ortega, nachdem sie nach einem guten Rat gefragt wurde, den sie von einem Mentor erhalten hatte. „Ich möchte, dass es echt aussieht, damit Cellisten es nicht ansehen und mich mit bösen Namen beschimpfen.“

Sie fuhr fort: „Meine Lehrerin sagte mir, solange ich bei meinen Bewegungen selbstbewusst wirke, stark und stoisch sei und, wissen Sie, die Rolle voll verkörpere, sei alles in Ordnung. Sie sagte mir, ich müsse einfach alles, was ich im Leben tue, mit dem Selbstvertrauen eines durchschnittlichen weißen Mannes angehen, und das hat mein Leben verändert. (Dadurch fühlte ich mich) besser.“

Ortega fügte hinzu, dass die Verinnerlichung der Ratschläge ihr auch dabei geholfen habe, sich auf die Vanity Fair Interview. „Ich war schon nervös, weil ich so viel rede wie verrückt“, gab sie zu. „Worüber soll ich die ganze Zeit reden? Dann fiel mir ein: Wie würde ein durchschnittlicher weißer Mann das machen? Und er wäre wahrscheinlich mit nicht zusammenpassenden Socken aufgetaucht.“

Sehen Sie sich unten das vollständige Interview an. Die relevante Diskussion beginnt bei etwa 3:15.

Mit ihrem neuesten Film Käfersaft Käfersaft bereit, am 6. September in die Kinos zu kommen, Ortega ist derzeit wieder in der Produktion für Staffel 2 von Mittwoch. Letztes Jahr deutete Ortega an, dass der nächste Teil in Richtung Horror tendieren würde.