Willkommen zurück bei Fan Chant, einer wöchentlichen Kolumne für K-Pop-Fans, -Stans und -Neulinge. Diese Woche denken die Mitglieder von IVE über ihren ersten Auftritt beim Lollapalooza in Chicago nach.

Eine Sache über mich? Ich liebe es, Nicht-Fans dabei zuzusehen, wie sie K-Pop zum ersten Mal erleben. Es macht so unglaublich viel Spaß, zu sehen, wie die Leute erleben, wie überwältigend das alles ist, von den Outfits über den Bühnenaufbau, die Kameraführung, die Choreographie bis hin zu den Fangesängen. Ich lief zufällig an der Schlange am Imbiss entlang.1 als IVE am vergangenen Samstag die T-Mobile-Bühne beim Lollapalooza-Festival betrat und sah, wie sich Leute an den Ständen über die Theken beugten, um einen Blick auf das Geschehen zu erhaschen.

Zu ihrer Ehre muss man sagen, dass IVEs Set mit einem Paukenschlag begann, als Live-Instrumentalisten die sechs Mitglieder für einen beeindruckenden Lauf von 11 Songs auf der Bühne begrüßten. Das Lollapalooza-Wochenende war warm — lesen Sie gerne die vollständige Festivalzusammenfassung, um mehr darüber zu erfahren — aber IVEs Energie auf der Bühne war locker und unbeschwert, die Mitglieder trugen tadelloses Make-up und aufeinander abgestimmte blaue Outfits. Während sie Tracks wie „ROYAL“, „Baddie“ und „ELEVEN“ spielten, fühlten sie sich vor dem engagierten Publikum, das aus einer Mischung aus Neulingen und Fans, den sogenannten DIVEs, bestand, immer wohler.

„Es war wirklich außergewöhnlich“, erzählte GAEUL in den Tagen nach dem Set. „Wir hatten so viel Spaß dabei, vor allen aufzutreten.“

„Es war ein wahrgewordener Traum, bei einem so legendären und großen Festival aufzutreten“, fügte JANGWONYOUNG hinzu. „Wir fühlen uns so geehrt, dort aufgetreten zu sein.“

Viele der größten Hits von IVE, wie „After Like“ oder ihre jüngste Veröffentlichung „All Night“, nutzen Sampling – ersterer bedient sich Gloria Gaynors ikonischem „I Will Survive“, während letzterer auf den gleichnamigen Track von Icona Pop verweist. Dies ermöglichte es den neuen Zuhörern im Publikum, sich mit der Musik von IVE vertraut zu machen, und bot einen Anknüpfungspunkt für alle, die die Gruppe noch nicht kannten.

„Ich hoffe, dass das Publikum die Live-Band genossen hat!“, betonte ANYUJIN. „Es war eine neue Erfahrung für uns und wir waren begeistert von der Energie, die sie in den Auftritt brachte. Wir hoffen, dass jeder im Publikum unser Set mochte, von unseren DIVEs bis zu jedem, der uns zum ersten Mal sah.“