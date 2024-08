Anhören über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Samantha Morton unterhält sich mit Kyle Meredith über die zweite Staffel von Die Schlangenköniginsowie ihr Debütalbum Narzissen und Erde. Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Die Schauspielerin, die in der Starz-Serie erneut die Rolle der Katharina von Medici spielt, spricht über den aktuellen politischen Zustand in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich im Vergleich zu dem von Die Schlange KöniginErzählung aus dem 16. Jahrhundert. Sie berührt auch die Tiefen ihres Charakters sowie die Unterschiede zu ihrer vorherigen Rolle als Alpha in Die wandelnden Toten.

An anderer Stelle beschreibt Morton ihr Interesse an Musik und wie ihre frühen Zusammenarbeiten mit dem Produzenten Nightmare on Wax schließlich zu ihrem Debütalbum führten. Narzissen und Erde. Sie taucht in das Projekt ein und spricht über die autobiografische Erzählung der Platte, ihre Liebe zur Wall-of-Sound-Produktion und die Zusammenarbeit mit Ali Campbell von UB40.

Hören Sie sich den Chat von Samantha Morton an Die Schlangenkönigin Staffel 2, Narzissen & Erdeund mehr in der neuen Folge. Sie können das Interview auch unten auf YouTube ansehen und unser Gespräch mit Morton über die erste Staffel von Die Schlangenkönigin Hier.

Bleiben Sie über alle aktuellen Episoden auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit … auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; sehen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.