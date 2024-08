Nach einer erfolgreichen Eröffnungsausgabe im letzten Jahr kehrt das Heavy Chicago Festival 2024 am Wochenende des 1. November in die Avondale Music Hall zurück.

Die Headliner des dreitägigen Metal-Festivals sind in diesem Jahr Bongripper (Freitag, 1. November), Earth Crisis (Samstag, 2. November) und Cynic (Sonntag, 3. November).

Der Ticketverkauf startet am Freitag (9. August) um 10:00 Uhr CT über den Ticketanbieter des Festivals, wobei die Preise mit zunehmender Verkaufszahl steigen.

Das Lineup für Freitag umfasst außerdem eine noch nicht angekündigte „große Überraschung“ unter den lokalen Acts (Enthüllung am 8. September), zusätzlich zu den Speed-Metalern Wraith aus Indiana, der langjährigen Chicagoer Gothic-Metal-Band Avernus (die ihre erste Show seit neun Jahren spielen) und dem mit Atlas Moth verbundenen Projekt Motherless.

Abgerundet wird das Programm am Samstag durch den Auftritt von Jamey Jasta von Hatebreed mit Legions of Doom, die Grindcore-Gruppe EarthBurner, The Crosses, die ein spezielles Die Kreuzen-Set spielen (mit Dan Kubinski am Gesang), und die erste Show von Usurper seit fünf Jahren.

Am Sonntag spielen die Thrasher Toxic Holocaust, die Black Metal-Veteranen Profanatica und die Chicagoer Helden und Ex-Trouble-Band The Skull ein spezielles Trouble-Set. Eine weitere Band, „die gerade in aller Munde ist und zu lokalen Helden wird“, wird laut Pressemitteilung für den Sonntag im Oktober angekündigt.

„Unsere Eröffnungsausgabe im letzten Jahr war ein großer Erfolg!“, schwärmte Festivalveranstalter Sean Duffy in einer Pressemitteilung. „Wir sind wieder einmal im angesagten Viertel Avondale, das laut Time Out eines der angesagtesten Viertel der Welt ist. Wir freuen uns riesig, dieses Jahr unsere Headliner begrüßen zu dürfen …“

Schauen Sie sich unten das Besetzungsplakat für Heavy Chicago II an.