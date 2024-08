Willkommen zurück bei Fan Chant, einer wöchentlichen Kolumne für K-Pop-Fans, -Stans und -Neulinge. Diese Woche erzählen die Mitglieder von NMIXX die Geschichte hinter ihrer neuen EP. Wenn Ihnen gefällt, was Sie lesen, abonnieren Sie gerne meinen Begleit-Newsletter, um Fan Chant jede Woche direkt in Ihren Posteingang geliefert zu bekommen!

NMIXX haben nie behauptet, mit dem Strom zu schwimmen. Von Anfang an zeichnete sich diese sechsköpfige Gruppe durch eine kantige Furchtlosigkeit aus – ihr Debütsong „OO“ aus dem Jahr 2022 war polarisierend, unkonventionell und vor allem gesprächsanregend.

Jetzt, zwei Jahre nach Beginn ihrer Geschichte als NMIXX, scheinen sich Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo und Kyujin in diesem Raum wohler zu fühlen als je zuvor. Es ist nicht so, dass sie sich von Tempowechseln, Genre-Mischungen oder unerwarteten Beat-Drops distanziert hätten – es ist eher so, dass sie sich damit abgefunden haben.

„Wir beginnen, der Welt unsere schärfere, strahlendere Seite zu zeigen“, bemerkt Haewon.

Nun ist die Gruppe mit einer neuen EP zurück, Fe304: Herausragendas ein Musikvideo zum Fokus-Track „See That?“ enthält. Sehen Sie sich das Video unten an und lesen Sie weiter, um Einblicke in das Album und Überlegungen von NMIXX zu ihrer sich entwickelnden Teamdynamik zu erhalten.