Nachdem U2 als erste Band eine Residenz im Milliarden-Dollar-Veranstaltungsort „The Sphere“ in Las Vegas hatte, kommt nun ein neuer Konzertfilm zur Erinnerung an ihre Show „U2:UV Achtung Baby“ in den Veranstaltungsort.

Ab dem 5. September 2024 ist The Sphere die Heimat von V-U2ein immersiver Konzertfilm, der den Besuchern eine vollständige Präsentation der visuell atemberaubenden Performance der Band bietet. Der Film wurde von Morleigh Steinberg sowie dem U2-Gitarristen The Edge gedreht, der in V-U2′s Trailer mit der Aussage „Endlich kann ich eine U2-Show sehen.“

Mithilfe der innovativen Technologie und visuellen Leistungsfähigkeit von The Sphere V-U2 ist der erste Film, der vollständig mit Big Sky, dem ultrahochauflösenden Kamerasystem des Veranstaltungsortes, gedreht wurde. Der Film stellt den Einsatz mehrerer Kameras, die 15.000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche des Veranstaltungsortes, den Surround-Sound von HOLOPLOT und haptische Sitze nach, die durch Vibrationen einen immersiven Effekt erzeugen, der mit dem ursprünglichen Auftritt von U2 vergleichbar ist.

Tickets für V-U2 im The Sphere beginnen bei 100 $ (all-in) und der Verkauf beginnt am Freitag, den 23. August um 10:00 Uhr PT über Ticketmaster. Wenn Sie eine Reise nach Las Vegas für eine Show im Sphere planen, können Sie über Booking.com 10 % auf Reise und Unterkunft sparen.

In einer Stellungnahme wiederholte The Edge seine Bemerkungen aus dem Trailer und sagte: „Das Ziel war, den Kinobesuchern ein möglichst nahes Live-Erlebnis wie bei einem U2:UV-Konzert zu bieten – und noch mehr. Ich habe noch nie eine U2-Show gesehen. Ich bin so erleichtert, dass ich eine großartige Show gesehen habe.“

Auch Regisseur Steinberg sagte in einem Statement: „Wir kannten die enormen Möglichkeiten der Technologie, wussten aber nicht, was wir vom Entstehungsprozess des Films erwarten sollten. Die Arbeit wurde zu einer echten Zusammenarbeit zwischen Band, Künstlern, Produzenten und Technologieteams. Das Endergebnis ist ein Kinoerlebnis, das den Zuschauer in die Energie und Schönheit der Live-Show hineinversetzt.“ Sehen Sie sich den Trailer an für V-U2 unten.

U2 eröffneten ihre Residenz im The Sphere in Las Vegas im September 2023, spielten über 40 ausverkaufte Shows dort und beendeten ihre Tour im März 2024. Es folgten eine kurze Residenz von Phish und eine Reihe von Shows von Dead & Company. Als nächstes spielen The Eagles im The Sphere, die sich derzeit auf ihrer Abschiedstour befinden. Ihre Shows beginnen am 20. September; Tickets, um The Eagles im The Sphere zu sehen, erhalten Sie hier.

Neben Live-Auftritten setzt The Sphere sein Angebot an filmzentrierten Shows fort. Anscheinend haben sie eine neue Sphere-Adaption von Der Zauberer von Oz in Arbeit, was sie eine geringe Gebühr von 80 Millionen Dollar kostet.