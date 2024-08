Während eines kürzlichen Pressetages für den Film Zweimal blinkenfrage ich Channing Tatum, wie es war, mit Regisseurin Zoë Kravitz zu arbeiten – was zu einer leicht peinlicher Moment des Lachens, da Tatum und Kravitz seit 2021 öffentlich miteinander ausgehen. „Es war okay, es war in Ordnung“, sagt er zunächst, und dabei mangelt es ihm nicht an Trockenheit.

Dann jedoch bietet er einige echte Einblicke in die Mad Max: Fury Road Und Der Batman Star auf dem Weg zum Regiestuhl. „Sie ist besessen von Geschichten in Filmen – speziell von Filmen. Wir machen nicht viel mehr, als Filme zu schauen. Mit jemandem zusammen zu sein, der so verliebt darin ist, dass es sein ganzes Leben einnimmt … Das ist, wer sie sind. Das ist nicht einfach so: ‚Oh, ich möchte sehen, ob ich einen Film drehen kann.‘ Das war schon immer der Plan.“

Dann hält er inne, um sich zu korrigieren. „Ich weiß nicht einmal, ob es ein Plan war. Ich glaube, es war einfach etwas, das sie zugeben musste – dass sie das immer tun sollte. Weil sie es so sehr liebt.“

Zweimal blinkenunter der Regie von Kravitz und nach einem Drehbuch von Kravitz und ET Feigenbaum, beginnt damit, dass zwei Kellner, die sich durchschlagen müssen, gespielt von Naomi Ackie und Alia Shawkat, auf die Privatinsel des Tech-Moguls Slater King (Tatum) entführt werden. Dort angekommen, ahnen sie, dass sich hinter der Schönheit und dem Glamour des Erlebnisses etwas viel Dunkleres verbirgt – und sie sind möglicherweise machtlos, dagegen anzukämpfen.

Der Film ist zwar klein, aber voller großartiger Charaktere und Ideen. Er ist ein mutiges Regiedebüt mit einem überzeugenden Ensemble, zu dem auch Christian Slater, Haley Joel Osment, Simon Rex, Adria Arjona, Geena Davis und Kyle MacLachlan gehören – Schauspieler, die, wie Kravitz erzählt, Folge„Ich habe die Geschichte und den Ton wirklich verstanden. Sie ist sehr seltsam und spezifisch, und deshalb war es mir wichtig, Leute zu finden, die sie verstehen und die sie leicht verstehen. Ich wollte eine Gruppe von Leuten zusammenstellen, die zusammenpassen. Wenn man das tut, kann Magie entstehen. Und ja, ich glaube, ich habe einfach auf die Stimmung von jedem geachtet.“

Das Ganze habe aufgrund des Themas beinahe eine Meta-Energie angenommen, sagt Kravitz: „Ich wollte, dass es sich wie eine Gruppe von Leuten anfühlt, von denen man glaubt, dass sie Freunde sind, mit denen man Zeit verbringen möchte, sie passen alle gut zusammen. Wenn also der Wechsel stattfindet, ist das noch erschütternder.“

Niemand am Set hatte eine vergleichbare Beziehung zu Kravitz, obwohl sie im Gespräch mit Mitgliedern der Nebendarsteller bereits eine persönliche Verbindung zu vielen von ihnen hatte. Während eines Gruppeninterviews mit Christian Slater, Simon Rex und Alia Shawkat singt Slater, dass er „sie als Baby”, während Shawkat sagt, dass sie seit einer Minute enge Freunde sind. „Ich möchte nicht sagen, wie lange, aber seit einer Weile.“