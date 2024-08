Francis Ford Coppola ist nicht der erste Regisseur, der einen Film über die Spannung zwischen Vergangenheit und Zukunft dreht, aber er könnte der erste sein, der einen Trailer veröffentlicht, der diese Themen versehentlich auf seine eigenen Kosten untersucht. In einem Großstadt Trailer, der am 21. August veröffentlicht wurde, enthält spöttische Zitate von Kritikern, die offenbar den Kern von Coppolas Meisterwerken nicht verstanden hatten – außer, wie Geier Wie sich herausstellte, haben diese Kritiker das nie gesagt. Die den verstorbenen Größen Pauline Kael, Andrew Sarris, Vincent Canby und Roger Ebert zugeschriebenen Worte wurden entweder erfunden oder aus der falschen Rezension übernommen, was zu Fragen wie diesen führt: Woher stammen die Zitate? Wer dachte, das wäre eine gute Idee? Und habt ihr ChatGPT verwendet? Denn ihr wisst, dass es halluziniert, oder? Oder?

Sofern Coppola oder seine Vertreter keine Erklärung abgeben, können wir nicht definitiv beweisen, dass die Zitate von Chatbots generiert wurden. Aber in einem kurzen und urkomischen Experiment Folge bat ChatGPT, „negative Kritiken zu Coppola-Klassikern zu sammeln“. Tatsächlich halluzinierte es Zitate von Pauline Kael, Andrew Sarris, Vincent Canby und – Sie ahnen es schon – Roger Ebert, die denen im Trailer ähnelten. Bei erneuter Aufforderung erfand ChatGPT völlig neue Zitate und ordnete dabei neu, welche Kritiker welche Filme verrissen.

In einer Wiederholung liebte Kael, der in Wahrheit Der Patewurde dazu gebracht, es als „hohl in Bezug auf emotionale Resonanz“ zu bezeichnen. Internet-Detektive haben bei ihren eigenen Experimenten ähnliche Ergebnisse gefunden.

Als Hasser finde ich es toll, dass Coppola jahrzehntelang an diesem Groll festhielt. Dunking auf diese Kritiker in der Großstadt Trailer wäre ein Karrierehöhepunkt gewesen, wenn er nicht zu einem Eigentor geworden wäre. Zumindest bestätigt der Vorfall das alte Zitat von Abraham Lincoln: „Glauben Sie nicht alles, was Sie im Internet lesen.“ Aber es könnte etwas Tragischeres, fast Schöneres sein: Es könnte sich um einen alten Mann handeln, der so in der Vergangenheit feststeckt, dass er nicht bemerkt hat, dass eine neue Technologie ihn auf eine Demütigung vorbereitet hat.

Wie ChatGPT Pauline Kael in ihrer Rezension des Großstadt Trailer: „Seine Fähigkeit, die Zeit anzuhalten, konnte ihn nicht vor sich selbst retten.“

Lionsgate, der Verleiher des Films, gab am späten Mittwoch bekannt, dass er den Trailer zurückziehen werde. „Lionsgate ruft unseren Trailer für Großstadt”, sagte das Studio in einer Erklärung. „Wir entschuldigen uns aufrichtig bei den beteiligten Kritikern sowie bei Francis Ford Coppola und American Zoetrope für diesen unentschuldbaren Fehler in unserem Überprüfungsprozess. Wir haben es vermasselt. Es tut uns leid.“