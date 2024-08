Zwei Radiohead-Alben werden als Soundtrack für die Vorführungen des Stummfilms verwendet. Nosferatu diesen Herbst. Kind A Und Amnesie wird zusammen mit dem Klassiker von 1922 als erster Teil der Stummschaltung synchronisiert Serie.

Die Weltpremiere von Silents Synced präsentiert Nosferatu findet am 21. September im Los Feliz Theater in Los Angeles statt. Tickets gibt es hier.

Danach ist die Eröffnung für alle Besucher am 4. Oktober geplant. Weitere Informationen finden Sie unter Stummschaltung synchronisiert Webseite,

„Stummschaltung synchronisiert ist ein strategisches Format, um neue Zuschauer in die Kinos zu locken und ihnen ein einzigartiges gemeinsames Musikerlebnis zu bieten“, sagte Gründer und CEO Josh Frank Anfang des Sommers gegenüber Deadline. „Die Frage für unabhängige Kinobetreiber lautet nun: Was können wir tun, um die Leute dazu zu bringen, ihre Häuser auch außerhalb von Hollywood-Blockbustern zu verlassen? Während traditionelle Kinobesucher immer unser Lebenselixier sein werden, werden Musikfans für ein gemeinsames Erlebnis größere Anstrengungen unternehmen.“

Der nächste Teil wird die Musik von REM mit Buster Keatons Sherlock, Jr. und ist für Anfang 2025 vorgesehen, wobei künftige Synchronisierungen für Pearl Jam, Pixies, They Might Be Giants und Amon Tobin geplant sind.

In anderen Nosferatu Nachrichten, ein neues Remake von Robert Eggers mit Bill Skarsgård in der Hauptrolle soll am 25. Dezember in die Kinos kommen. Unterdessen hat Radioheads Kind A Der Track „Optimistic“ wurde auf Lupe Fiascos neuem Song „Shrink“ gesampelt.