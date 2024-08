In einem der Studios im Aufnahmestudio von Gold-Diggers in Los Angeles sitzend, erzählt FINNEAS Folge dass er „nicht besonders viele Gitarren besitzt. Und im Studio habe ich noch weniger, was wirklich ein Beweis dafür ist, was für ein Spieler ich bin. Ich habe so ein oder zwei richtige Akustikgitarren, ein oder zwei richtige E-Gitarren und dann habe ich diese Gitarre, die ich oft spiele.“

Die Gitarre, die derzeit „viel gespielt“ wird, ist die FINNEAS Signature Acoustasonic Telecaster, eine Zusammenarbeit zwischen dem Grammy- und Oscar-prämierten Musiker und Fender.

FINNEAS sagt, dass seine Beziehung zu Fender mindestens bis ins Jahr 2019 zurückreicht, bevor er und seine Schwester/kreative Partnerin Billie Eilish „überhaupt in besonders großen Veranstaltungsorten spielten“. Damals begann er zum ersten Mal, eine Acoustasonic zu spielen: „Ich habe sie während des gesamten Tourjahres gespielt. Ich habe sie mit Billie beim Coachella gespielt. Ich habe sie auf SNL. Und selbst dann waren sie bereit, uns diese coolen Sonderanfertigungen für die Acoustasonic zu verpassen, was mir sehr gefallen hat.“

Als sich daher die Gelegenheit ergab, mit Fender seine eigene Gitarre zu bauen, war für FINNEAS „die Acoustasonic eine ganz naheliegende Wahl“. „Ich halte mich nicht für einen besonders außergewöhnlichen Gitarristen, und das hält auch sonst niemand für mich“, gibt er zu. „Ich bin Songwriter und Produzent. Wenn es darum geht, etwas zu tun, für das ich mich qualifiziert fühle, dann ist (die Acoustasonic) ein Instrument, mit dem ich viel auf Tour war – und ich wollte eine Version machen, die einige zusätzliche Aufnahmefunktionen hat.“

Die Ausstattung der Standard- und Limited Edition-Modelle ist umfangreich und umfasst beispielsweise einen kombinierten magnetischen Acoustasonic Shawbucker-Tonabnehmer und einen Fishman-Untersattel-Wandler, einen integrierten Chorus-Effekt und eine Vielzahl von Stimmen von elektrisch bis akustisch. (Die Limited Edition umfasst 10 Stimmen, während die Standard-Edition sechs umfasst.)

„Für mich ist das ein Instrument, das in seiner Vielseitigkeit einzigartig ist“, sagt FINNEAS. „Ich finde, es ist eine fantastische Bühnengitarre, die sich hervorragend für Live-Auftritte eignet. Sie spielt sich großartig. Sie klingt großartig. Sie hat all diese verschiedenen Permutationen. Wir haben der Akustikgitarre eine Chorus-Funktion hinzugefügt und der E-Gitarre eine Phaser-Funktion – das ist ein cooler kleiner Zaubertrick, den man ausführen kann, ohne auf ein Pedal treten zu müssen oder den Front-of-House-Typ das machen zu lassen oder eine Menge Software laufen zu lassen.“

Außerdem, fährt er fort, „sind diese Dinger als Studioinstrument so hilfreich, weil man nichts anderes braucht. Ich habe heute eine kleine Demo gemacht, bei der es nur um die Gitarre ging, überhaupt keine Effekte, und bei der ich all dieses Multitracking gemacht habe. Ich habe zwei Spuren auf Akustik im Akustik-Setting gemacht und einen elektrischen Pickup. Und dann habe ich den Chorus-Modus und den Phaser-Modus gemacht. Es waren einfach alle diese Werkzeuge im Werkzeugkasten mit dieser einen Gitarre, deshalb war ich so begeistert davon.“