Jeden Monat Folge rückt aufstrebende Künstler ins Rampenlicht mit CoSign. Für August 2024 freuen wir uns auf das Indiana-Quintett Wishy und ihr unwiderstehliches Debüt, Dreifache Sieben.

Wir schreiben das Jahr 2004 und die Ära des Alternative Rock mit großem Budget hat ihren Höhepunkt erreicht. Rob Cavallo und Butch Walker produzieren druckvolle Pop-Rock-Platten und sowohl Good Charlotte als auch Sum-41 haben Videos für ihre Hits in leeren Schwimmbädern gedreht. Michelle Branch schmettert himmelhohe Refrains und der Snare-Sound von Third Eye Blind ist der König. Unterdessen sind Kevin Krauter und Nina Pitchkites Kinder im Mittleren Westen, die sich die LimeWire-Downloads ihrer Geschwister anhören, umgeben vom bombastischen Glanz des Radio-Pop der frühen Nullerjahre, und lernen Gitarre spielen.

„Als mein älterer Bruder LimeWire bekam, waren es Good Charlotte, New Found Glory, Silverstein, Taking Back Sunday, Brand New und all das … als ich zum ersten Mal diese Musikvideos von diesen Bands sah, die einfach abrockten, Skateschuhe trugen, in leeren Pools spielten und auf Tourneen Spaß hatten, dachte ich: ‚Das muss ich sein. Was auch immer in meinem Leben passiert, ich muss das erreichen‘“, erinnert sich Kratuer über Zoom„Ich war völlig gefesselt.“

20 Jahre später: Krauter und Pitchkites führen nun eine eigene Band in ihrer Heimatstadt Indianapolis, ein Quintett namens Wishy. Ihr exzellentes Debütalbum, Dreifache Siebenerschien diesen Monat und hat eine starke Ähnlichkeit mit dem ekstatischen Power-Pop und dem verträumten Alternative-Rock, der in ihrer Kindheit die Radiowellen beherrschte. Sogar das Albumcover zeigt diese nostalgischen Noten – eine leuchtend rote Tomate mit einem hinterleuchteten Spielautomaten darin, vor einem samtigen marineblauen Stoff, alles erinnert an eine Zeit, die von stark gesättigten Farben und kräftigen Kontrasten dominiert wurde.

Am Anfang war Wishys Sound viel näher am Shoegaze, und als sie 2023 beim Indie-Label Winspear unterschrieben, waren sie als weiterer Revival-Act positioniert. Ihr großer Auftritt im letzten Herbst war „Donut“, ein explosiver, aber verträumter Track mit allen Markenzeichen des Genres: wellige, verwaschene Gitarre direkt aus dem Spielbuch von Kevin Shields, gedämpfte Harmonien zwischen Pitchkites und Krauter und ein unbestreitbares Gefühl von Unbehagen.

Doch die darauffolgenden Singles zeigten den Drang, über die introvertierten Krücken des derzeit gefragten Genres hinauszugehen. Sie wollten, dass ihr Debütalbum lauter, größer und frecher wird. So sehr Krauter und Pitchkites auch von Bands wie My Bloody Valentine beeinflusst wurden, ist das nicht gerade die Musik, die in ihren prägenden Jahren einen bleibenden Eindruck bei ihnen hinterlassen hat.