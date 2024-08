Jack Black und Paul Rudd befinden sich in ersten Gesprächen über ihre Hauptrollen in einem Remake des Abenteuer-Horrorfilms von 1997 Anakonda von Columbia Pictures, laut Der Hollywood Reporter.

Die genauen Rollen von Black und Rudd in dem Film sind derzeit noch unklar. Einer von ihnen wird jedoch einen aufstrebenden Regisseur spielen, „der in seinem Job als Hochzeitsvideograf feststeckt“, und der andere wird „einen Schauspieler darstellen, der eine Zeit lang in einer Krimiserie mitgespielt hat, aber seine Hollywood-Träume immer weiter in die Ferne schweifen sieht.“

Der Anakonda Regie führt Tom Gormican, der das Remake gemeinsam mit Kevin Etten schreibt. Das Duo ist vor allem dafür bekannt, dass es in der Nicolas Cage-Metakomödie von 2022 dieselben Rollen spielte. Die unerträgliche Last enormen Talents.

Pro THRdie Handlung der Neuinterpretation „dreht sich um eine Gruppe von Freunden, die in der Midlife-Crisis stecken und ihren Lieblingsfilm aus ihrer Jugend neu verfilmen. Sie machen sich auf in den Regenwald, nur um sich dort in einem Kampf um ihr Leben gegen Naturkatastrophen, Riesenschlangen und gewalttätige Kriminelle wiederzufinden.“

Das Original Anakonda mit Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz und Owen Wilson in den Hauptrollen und dreht sich um ein Dokumentarfilmteam, das versucht, eine Schlange aufzuspüren, die für ihre Größe und Tödlichkeit legendär ist.

Der Film spielte bei einem Budget von 45 Millionen Dollar 136,8 Millionen Dollar an den Kinokassen ein und brachte ein ganzes Franchise hervor, darunter auch die Fortsetzung im Kino von 2004. Die Jagd nach der Blutorchidee und zwei Filme, die direkt auf dem Sci-Fi Channel liefen. Der letzte Teil war ein Crossover aus dem Jahr 2015 mit dem auf Krokodilen basierenden Lake Placid Franchise mit dem Titel Lake Placid gegen Anaconda.