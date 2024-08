Unsere Feature-Serie Crate Digging taucht tief in die Musikgeschichte ein und findet mehrere Alben, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe spricht Bryce Dessner von The National über 16 wichtige klassische Alben, die in Ihrer Sammlung nicht fehlen dürfen.

Abhängig von Ihrem Medienkonsum kennen Sie Bryce Dessner möglicherweise entweder als Mitglied der langjährigen Indie-Band The National oder als produktiven Filmmusikkomponisten (Der Wiedergänger, Die zwei Päpste, Singen Singen). Was die Anhänger des ersten Lagers vielleicht überrascht, und woran sich die Anhänger des zweiten Lagers vielleicht gespannt erinnern, ist, dass Dessner auch in der Welt der zeitgenössischen klassischen Musik eine sehr gebildete und bemerkenswert versierte Persönlichkeit ist.

Dessner verkehrt mit Ikonen der westlichen Kunstmusik wie Philip Glass und Steve Reich und hat Stücke von mehreren angesehenen Institutionen in Auftrag gegeben, von der Los Angeles Philharmonic über das Metropolitan Museum of Art (für die New York Philharmonic) bis hin zum New York City Ballet. Es genügt zu sagen, dass der Typ eine Menge darüber weiß, wie man eine Partitur komponiert.

Zum Glück für Fans seines Minimalismus, Barock und Spätromantik inspirierten Werks bereitet sich Dessner darauf vor, Solos (erscheint am Freitag, 23. August, über Sony Music Masterworks), eine Sammlung unbegleiteter Instrumentalstücke des Künstlers.

„Ich bin stolz darauf. Es ist Musik, die ich zu verschiedenen Zeiten meiner Karriere geschrieben habe, aber sie fühlt sich alles nach mir an“, erzählt er Folge„Ich denke immer, dass mir das Stück, das ich gerade geschrieben habe, am nächsten liegt, aber es sind alles Stücke, auf die ich stolz bin. Es ist in gewisser Weise zusammenhängend, für Dinge, die zu unterschiedlichen Zeiten gemacht wurden. Ich bin irgendwie überrascht, wie gut es zusammenpasst.“

Aufgeführt von einer langen Liste von Dessners Mitarbeitern, Solos ist alles andere als ein einsamer Ausflug. Beim Anhören des Werks werden die Fans das Talent der Cellistin Anastasia Kobekina, des Violinisten Pekka Kuusisto, der Pianistin Katia Labèque, der Harfenistin Lavinia Meijer, der Bratschistin Nadia Sirota, des Schlagzeugers Colin Currie und natürlich Dessner selbst an der Gitarre hören.

„Ganz ehrlich, wenn ich ganz bescheiden sein soll, diese Musiker sind unglaublich brillant. Einen von ihnen auf einem Album zu haben, ist unglaublich; alle zu haben, ist absurd“, sagt Dessner über die Künstler. „Jeder von ihnen überrascht mich. Ich habe ein Stück geschrieben, aber dann kommen sie mit ihrer eigenen Interpretation davon zurück.“

Fans von The National haben jedoch keine Angst, denn Dessner hat seine andere Gruppe von Kollaborateuren. Die Band veröffentlichte letztes Jahr zwei komplette Alben, Die ersten beiden Seiten von Frankenstein Und Lachspurund sie haben ab September eine Co-Headliner-Tour mit The War on Drugs.

„Wir jammen immer, aber ich denke, wir werden nach dieser Tour eine kleine Pause machen und uns ein wenig Zeit zum Durchatmen geben, bevor wir wieder loslegen“, erzählt er.

In der Zwischenzeit feiert der Universalgelehrte die Veröffentlichung von Solos. Dazu teilte er mit Folge 16 unverzichtbare klassische Alben, die seiner Meinung nach jeder besitzen sollte. (Ja, Pedantiker, wir wissen, dass „klassisch“ sich technisch gesehen auf eine bestimmte Ära der westlichen Musik beziehen kann, aber es ist eine hilfreiche Abkürzung für die Art von Musik, die Dessner gerne hervorhebt.) Sehen Sie sich unten seine vollständige Liste an.