Je nachdem, wie Sie darüber denken, stellt jede Nominierung, die am Morgen der Oscar-Nominierungen eingeht, eine Oscar-Nominierung für jemanden dar anders nicht bekommen. Die bemerkenswertesten Brüskierungen und Überraschungen der Oscar-Nominierungen 2025 stellen daher eine große Enttäuschung dar, da die Oscar-Filme so stark favorisiert wurden Emilia Perez, Der BrutalistUnd Böse anstatt die Liebe auf eine breitere Palette von Filmen zu verbreiten. Aber es gab auch einige glückliche Überraschungen, für Schauspieler, die vielleicht nicht als Favoriten galten, oder für Filme, die man für lange Zeit hielt.

Im Folgenden erläutern wir die aufsehenerregendsten Entscheidungen derjenigen, die für die 97. Oscar-Verleihung gestimmt haben, von der brutalen Ablehnung eines unserer berühmtesten Filmemacher bis hin zum Schauspieler, der wohl für die falsche Leistung nominiert wurde. Außerdem ist Diane Warren hier – aber vielleicht nicht aus dem Grund, den Sie erwarten.

SNUB: Entschuldigung, Reznor und Ross

Die wahrscheinlich größte Überraschung des Morgens war, dass Trent Reznor und Atticus Ross ihre Nominierungsliste nicht mit Anerkennung für ihre Nominierungen erweiterten Herausforderer Partitur – ihr Originalsong „Compress/Repress“ schaffte es ebenfalls nicht in die Aufnahme. Um ehrlich zu sein, wäre es weniger schockierend, wenn Reznor und Ross nicht bereits eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Akademie hätten. Aber nachdem sie bereits zweimal gewonnen und dreimal nominiert worden waren, war es überraschend, dass ihre Namen nicht auf der Liste standen. Vor allem, weil es eines der besten Ergebnisse des Jahres 2024 war. Wenn nicht Die am besten. Zumindest die Golden Globes haben es verstanden.

SNUB: Wirklich, tut mir leid, Luca Guadagnino

Der Nennen Sie mich bei Ihrem Namen Der Filmemacher veröffentlichte letztes Jahr zwei Filme, die beide von den diesjährigen Nominierungen völlig ausgeschlossen wurden: Herausfordererwie oben erwähnt, konnte sich in den Musikkategorien nicht durchsetzen, ebenso wie die Adaption von William S. Burroughs Seltsam blieb auch unerkannt. Beide Filme wurden jedoch von der Kritik gefeiert Seltsam vielleicht in geringerem Maße – allerdings hat Daniel Craig im letztgenannten Film eine wirklich würdige Leistung abgeliefert.

ÜBERRASCHUNG: Sebastian Stan wird nominiert für … die falsche Leistung?

Sebastian Stan startete mit zwei hochkarätigen Auftritten in die Preisverleihungssaison – er spielte den aufstrebenden Donald Trump in der umstrittenen Serie Der Lehrling und ein Mann, der an Neurofibromatose leidet Ein anderer Mann. Von den beiden Filmen Ein anderer Mann ist in jeder Hinsicht komplexer und herausfordernder, und Stans Leistung ist wirklich bemerkenswert Kurs er wurde dafür nominiert Der Lehrling stattdessen. (Stan hat tatsächlich einen Golden Globe für seine Arbeit gewonnen Ein anderer Mann. Das sind zwei, Globen.)

SNUB: Wurde die Akademie nicht von Denzel Washington unterhalten?

Gladiator II war aus kreativer Sicht eine der größeren Enttäuschungen des Jahres 2024 – die Auslassung aus der Best-Picture-Liste ist richtig –, aber Denzel Washingtons fröhlich-heimtückische Leistung war einer seiner Höhepunkte und sicherlich eine Überlegung wert. Stattdessen erhielt der Film eine einzige Auszeichnung für das Kostümdesign, sodass die Wähler vielleicht zumindest die Art und Weise zu schätzen wussten, wie Washington die Umhänge und Roben seiner Figur auf der Leinwand zur Schau stellte.

ÜBERRASCHUNG: Monica Barbaro wird Joan Baez gerecht

Von Timothée Chalamet und Edward Norton wurde erwartet, dass sie Nominierungen für ihre Rolle als Bob Dylan bzw. Pete Seeger erhalten würden Ein völliges Unbekanntesaber Monica Barbaro war nicht ganz so ein Schloss, was ihr Nicken hier zu einer schönen Überraschung machte.

SNUB: Wie das Hölle Tat Nickel Boys Keine Kamera-Nominierung erhalten?

Nickel Boysvoll und ganz, hat heute Morgen mehr als zwei Nominierungen verdient – ​​die packende Adaption von Colson Whiteheads Roman war einer der besten Filme des letzten Jahres. Am meisten schmerzt jedoch die Kinematografie, da RaMell Ross hervorragend mit dem Kameramann Jomo Fray zusammengearbeitet hat, um diese Geschichte mit den Augen der Protagonisten zu erzählen. Das ist an sich schon eine unglaubliche Leistung, die durch die Art und Weise, wie sie die Erzählung bereichert, noch eindrucksvoller wird. In diesem Fall ein echtes Versehen.

BRÜSKIERUNG: Kniescheibe Habe eine Kniescheibe bekommen

Der letztjährige Sundance-Liebling war ebenfalls ein sehr solides und politisch relevantes Musik-Biopic, obwohl er auf den Shortlists für „International Feature Film and Original Song“ von Irland erschien Kniescheibe konnte letztendlich keine Liebe von der Akademie bekommen.