Eine frühere Version dieser Geschichte über KI und die Oscars wurde ursprünglich im Consequence Newsletter veröffentlicht. Abonnieren Sie hier, um keine Ausgabe zu verpassen.

Die Oscar-Verleihung 2025 wird die erste sein, bei der generative KI im Mittelpunkt steht. Dies könnte ein bahnbrechender Wandel oder eine unvergessliche Fußnote sein. Zwei Spitzenkandidaten, Der Brutalist Und Emilia Pérez, haben sich auf unterschiedliche Weise mit der neuen Technologie auseinandergesetzt. Zusammen mit einem Mitläufer stellen sie das aktuelle Spektrum der neuen Technologie dar und bieten einen Ausblick darauf, was die nächsten Jahre bringen könnten.

Ein Extrem ist Der Brutalistfür zehn Nominierungen nominiert, darunter „Bester Film“, der sich für eine sklavische Darstellung des Realismus entschied – vielleicht auf Kosten echter Darbietungen. Regisseur Brady Corbet und Herausgeber Dávid Jancsó nutzten ein KI-gestütztes Programm namens Respeecher, um Teile der Dialoge, die Adrien Brody und Felicity Jones auf Ungarisch vorgetragen hatten, zu verstärken. Ihre ungarischen Akzente waren offensichtlich nicht besonders gut, und die Filmemacher speisten diese Darbietungen in Respeecher ein und baten es, mit den Stimmen der Schauspieler authentisch klingendes Ungarisch zu erzeugen. Sie verwendeten auch generative KI, um gegen Ende des Films einige Standbilder zu erstellen.

Der resultierende Schnitt von Der Brutalist mag in Budapest überzeugend klingen, aber es macht die Arbeit der Akademie auch etwas schwieriger. Brody und Jones sind als Bester Hauptdarsteller und Beste Nebendarstellerin nominiert. Viele frühere Auftritte wurden aufgrund von Akzenten bejubelt oder ausgebuht, aber einige der Arbeiten in Der Brutalist könnte unmenschlich perfekt sein. Akademie-Wähler werden mit Fragen konfrontiert, die ihnen noch nie zuvor gestellt wurden.

Dann gibt es noch das Trans-Gangster-Musical Emilia Pérezbis zu 13 Auszeichnungen, die generative KI auf eine Weise nutzten, die an die Technologie vor der KI erinnert. Der Gewinner des Jurypreises von Cannes und des französischen Beitrags in der internationalen Kategorie, Emilia Pérez begann sein Leben als Oper. Aber Regisseur Jacques Audiard besetzte Karla Sofía Gascón, nun die erste offen transsexuelle Schauspielerin, die für einen Top-Schauspielerpreis nominiert wurde, und ihr fehlte die Bandbreite, um die Lieder zu singen. Also nutzten sie Respeecher, um ihr Spektrum zu erweitern und ihre Stimme mit Camille zu verbinden, dem französischen Popstar, der die Filmmusik mitgeschrieben hat. Spätestens seitdem ist es üblich, Stimmen zu vermischen Team America: Weltpolizei („Matt Damon!“) und Pitch-Fixing ist sogar noch älter. Obwohl das Endprodukt maschinell erzeugt wurde, erinnert es an bekannte Manipulationen.

Keiner dieser Filme verfolgte einen ähnlichen Ansatz wie im letzten Herbst Ketzerdie ohne Nominierungen ausging. Im Abspann der Horrorgeschichte von Hugh Grant heißt es stolz: „Bei der Herstellung dieses Films wurde keine generative KI eingesetzt.“ Ähnliche Aussagen könnten zu den Bio-Lebensmitteletiketten des Kinos werden und denjenigen, denen es am Herzen liegt, sicherstellen, dass sie nichts Unerwünschtes konsumieren.

Wie viele Menschen werden sich darum kümmern? Das bleibt abzuwarten. Aber die besten Preisverleihungen zwingen uns dazu, unsere Werte zu hinterfragen. Debatten herum Absturz Und Brokeback Mountain, oder Macklemore über Kendrick Lamar drängten Amerika, in den Spiegel zu schauen. 2025 dürfte ein Jahr der Besinnung werden.

Danke fürs Lesen! Für noch mehr Oscar-Spaß schauen Sie sich unten das Konsequenz-Kreuzworträtsel „Academy Awards Slang“ an. Und hier können Sie sich alle diesjährigen nominierten Filme ansehen.