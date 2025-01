In den letzten Monaten vor seinem Tod im Juli 2023 bekam Paul Reubens die Chance, „in letzter Minute eine Nachricht zu überbringen“, wie er es ausdrückte. Mehr als 40 Stunden Interviews für die HBO-Dokumentation Pee-wee wie er selbstder Schauspieler, Komiker und Schöpfer von Pee-wee Herman, outete sich als schwul, sprach über seine „verheerenden“ Skandale und bot neue Einblicke in ein Leben, das er immer geheim gehalten hatte.

„Ich hatte viele, viele geheime Beziehungen“, sagt Reubens in der Dokumentation, die diese Woche beim Sundance Film Festival 2025 Premiere hatte. „Ich habe meine Sexualität selbst gegenüber meinen Freunden geheim gehalten (aus Selbsthass oder Selbsterhaltung), sagt er an einer anderen Stelle. „Ich war in Konflikt mit der Sexualität. Aber Ruhm war viel komplizierter.“

Pee-wee wie er selbst wurde erstmals im Jahr 2021 angekündigt, wobei Matt Wolf Regie führte und Josh Safdie und Benny Safdie als ausführende Produzenten fungierten. Reubens selbst stimmte dem Projekt zu und verbrachte „mehrere hundert Stunden“ damit, es mit Wolf zu besprechen (per Vielfalt), hielt seinen Kampf gegen den Krebs jedoch bis Tage vor seinem Tod vor den Filmemachern geheim.

In einer Audioaufnahme, die Wolf in seinen letzten Tagen geschickt wurde, erklärte Reubens: „Der Grund, warum ich einen Dokumentarfilm machen wollte, war vor allem, dass die Leute sehen, wer ich wirklich bin und wie schmerzhaft und schrecklich es war, als jemand abgestempelt zu werden, der ich bin.“ war nicht. Als Paria bezeichnet werden; dass die Leute Angst vor dir haben oder dir nicht vertrauen.“

Reubens erlangte in den frühen 80er Jahren mit seiner Pee-wee-Figur Berühmtheit und feierte mit 1985 beachtliche Erfolge Pee-wees großes Abenteuer und die CBS-Samstagmorgenshow Pee-wees Schauspielhaus. Doch nach einer Verhaftung wegen unsittlicher Darstellung im Jahr 1991 und einer weiteren im Jahr 2002 wegen Besitzes obszönen Materials, das angeblich Minderjährige unzulässig darstellte, erlebte er einen „verheerenden“ Absturz.

„Die Leute hatten außer Pee-wee Herman noch nie ein Foto von mir gesehen, und plötzlich hatte ich ein Fahndungsfoto von Charlie Manson“, sagte er. „Ich habe die Kontrolle über meine Anonymität verloren. Es war verheerend.“

Tatsächlich hatte die Medienreaktion einen nachhaltigen Einfluss auf Reubens. „Es ist schockierend, was für schreckliche Dinge die Leute über mich denken“, sagt er. „Es ist immer noch eine wichtige Fußnote … 30 Jahre später spüre ich immer noch die Auswirkungen.“

An anderer Stelle in der Dokumentation beschreibt Reubens die Nöte, von denen die Öffentlichkeit nichts wusste, etwa seinen Identitätskampf, als Pee-wee Herman zum ersten Mal abreiste. Reubens enthüllte, dass bestimmte Manierismen der Figur von einem Freund namens Guy inspiriert seien, und erklärte, dass sein Privatleben in den Hintergrund geriet, als seine Karriere an Fahrt gewann.

„Ich habe den Schrank verlassen und bin dann wieder in den Schrank gegangen“, sagt er. „Ich habe nicht die Karriere von Paul Reubens verfolgt; Ich verfolgte die Karriere von Pee-wee Herman … Ich versteckte mich hinter einem Alter Ego.“

Was Guy betrifft – der Pee-wees Charakter mit kitschigen Sprüchen wie „Mmmm! Butterig!“ — Reubens erinnert sich, ihn im Krankenhaus besucht zu haben, als er an AIDS starb. „Um davon zu sprechen, jemanden an der Schwelle des Todes gesehen zu haben … Er ist wahrscheinlich ein paar Stunden später gestorben.“

Weitere in der Dokumentation behandelte Themen sind Reubens‘ Beziehungen zu Freunden wie Debi Mazar und Phil Hartman sowie Geschichten hinter den Kulissen verschiedener Pee-wee-Produktionen und mehr. Der Dokumentarfilm wird bald auf Max zum Streamen verfügbar sein.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel „Feiern“. Pee-wees großes Abenteueroder Liz Shannon Millers Loblied auf seine urkomische Todesszene aus den 1992er Jahren Buffy, die Vampirschlächterin.