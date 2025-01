Möchten Sie die 2025 Oscar Awards Best -Bild -Nominierten auf der großen Leinwand fangen? AMC Theater hat Sie behandelt – die Theaterkette hat zwei Marathon -Events angekündigt, die neun der 10 Anwärter auf die diesjährigen 10 Konkurrenten untersuchen werden.

Die erste Iteration des Marathons wird eine zweitägige Veranstaltung sein, die die Filme am 22. Februar und am 1. März stattfinden wird. Die zweite Rate wird auch am 1. März gehostet und ein 24-Stunden-Format-Marathon sein, bei dem die neun Nominierten nacheinander untersucht werden.

Die diesjährigen besten Bildnominate sind: AnoraAnwesend Der BrutalistAnwesend Ein vollständiges UnbekanntesAnwesend KonklaveAnwesend Dune: Teil zweiAnwesend Emilia PérezAnwesend Ich bin immer noch hierAnwesend NickeljungenAnwesend Die SubstanzUnd Böse. Der einzige Film, der nicht im kommenden AMC -Marathon enthalten ist Emilia Pérezmöglicherweise wegen der Tatsache, dass es sich um ein Netflix -Original handelt.

Scrollen Sie unten, um die vollständige Aufschlüsselung und den Zeitplan der bevorstehenden AMC -Marathons zu erhalten, und lesen Sie hier weitere Details.

Die Nominierten für die Oscars 2025 wurden Anfang dieser Woche angekündigt, nachdem sie aufgrund der Waldbrände von Los Angeles verzögert worden waren. Die Preisverleihung findet am 2. März im Dolby Theatre in Hollywood statt.

Weitere Informationen finden Sie unter Folge’s Leitfaden darüber, wo alle Filme 2025 für Oscars nominiert werden sollen.

AMC Theater 2025 Bestes Bild -Showcase -Zeitplan:

Zweitägiger Marathon



22. Februar 2025 – Tag eins:

12:00 Uhr – Ich bin immer noch hier

14:45 Uhr – Konklave

16:55 Uhr – Nickeljungen

20:15 Uhr – Anora

22:45 Uhr – Die Substanz

1. März 2025 – Tag zwei:

12:00 Uhr – Böse

15:10 Uhr – Der Brutalist

19:45 Uhr – Ein vollständiges Unbekanntes

22:15 Uhr – Dune: Teil zwei

24-Stunden-Marathon

1. März 2025:

12:00 Uhr – Der Brutalist

16:05 Uhr – Nickeljungen

19:10 Uhr – Ein vollständiges Unbekanntes

21:40 Uhr – Anora

12:10 Uhr – Die Substanz

2:40 Uhr – – Konklave

4:50 Uhr – Dune: Teil zwei

7:45 Uhr – Ich bin immer noch hier

10:10 Uhr – Böse