Die 2025 Oscar-Nominierungen spielen eine bedeutende Menge der besten Filme von 2024, wobei die diesjährigen Nominierten, die die Bandbreite aus der Luftfahrt befinden KonklaveBob Dylan Biopic Ein vollständiges Unbekanntesund Jesse Eisenbergs intime Charakterstudie Ein echter Schmerz.

Netflix Emilia Pérez Es wurde eine der diesjährigen Spitzenreiter und erhielt 13 Nominierungen in 12 Kategorien – Star Karla Sofía Gascón, die als erste Trans -Schauspielerin, die für die Hauptdarstellerin nominiert wurde, in der Geschichte geschrieben wurde. Der Film wurde auch zweimal in der originalen Songkategorie (für die Tracks „El Mal“ und „Mi Camino“) nominiert und Regisseur Jacques Audiard erhielt eine der fünf besten Regisseur -Slots.

Der BrutalistWährenddessen verdiente sich nicht nur das beste Bild, die Regie und die ursprüngliche Drehbucherkennung, sondern nahm auch Nominierungen für drei seiner wichtigsten Darsteller auf: Adrian Brody, Guy Pearce und Felicity Jones. Böse Regisseur Jon M. Chu hat sich nicht in die Kategorie Regisseur eingebrochen, aber sein Film hat 10 Nominierungen eingebracht, darunter Cynthia Erivo für die Hauptdarstellerin und Ariana Grande für die Nebenschauspielerin.

Auch Nominierungen für das Schreiben und Regie erhielten Coralie Fargeat für Die Substanzwie der Indie-Favorit insgesamt fünf Nominierungen aufnahm, darunter die Anerkennung für Star Demi Moore und die atemberaubenden Haare des Films und die Make-up-Arbeit des Films. (Wenn Sie es gesehen haben, bekommen Sie es.) Und trotz seiner Premiere im März 2024,, Dune: Teil zwei war nicht total vergessen: Der Film erhielt fünf Nominierungen, darunter das beste Bild.

Schauen Sie sich die vollständige Liste der diesjährigen Nominierten unten an. Die 2025 Academy Awards finden am Sonntag, dem 2. März 2025, im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Conan O’Brien wird die Show veranstalten. Hier sehen Sie alle unten nominierten Filme.

Bestes Bild

Anora

Der Brutalist

Ein vollständiges Unbekanntes

Konklave

Dune: Teil zwei

Emilia Pérez

Ich bin immer noch hier

Nickeljungen

Die Substanz

Böse

Schauspieler in einer Hauptrolle

Adrian Brody, Der Brutalist

Timothée Chalamet, Ein vollständiges Unbekanntes

Colman Domingo, Singen singen

Ralph Fiennes, Konklave

Sebastian Stan, Der Lehrling

Schauspielerin in einer Hauptrolle

Cynthia Ervio, Böse

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, Die Substanz

Fernanda Torres, Ich bin immer noch hier

Schauspieler in einer unterstützenden Rolle

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, Ein echter Schmerz

Edward Norton, Ein vollständiges Unbekanntes

Guy Pearce, Der Brutalist

Jeremy stark, Der Lehrling

Schauspielerin in einer unterstützenden Rolle

Monica Barbaro, Ein vollständiges Unbekanntes

Ariana Grande, Böse

Felicity Jones, Der Brutalist

Isabella Rossellini, Konklave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Regie

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, Der Brutalist

James Mangold, Ein vollständiges Unbekanntes

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, Die Substanz

Animierter Spielfilm

Fließen

Inside Out 2

Memoiren einer Schnecke

Wallace & Gromit: Rache am meisten Geflügel

Der wilde Roboter

Animierter Kurzfilm

Schöne Männer

Im Schatten der Zypresse

Zauberbonbons

Wandere zu wundern

Yuck!

Kinematographie

Der Brutalist

Dune: Teil zwei

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Kostümdesign

Ein vollständiges Unbekanntes

Konklave

Gladiator II

Nosferatu

Böse

Dokumentarfilmfilm

Black Box Tagebücher

Kein anderes Land

Porzellankrieg

Soundtrack zu einem Staatsstreich

Zuckerrohr

Kurzfilm Dokumentarfilm

Tod nach Zahlen

Ich bin bereit, Aufseher

Vorfall

Instrumente eines schlagenden Herzens

Das einzige Mädchen im Orchester

Filmbearbeitung

Anora

Der Brutalist

Konklave

Emilia Pérez

Böse

Internationaler Spielfilm

Ich bin immer noch hier

Das Mädchen mit der Nadel

Emilia Pérez

Der Samen der heiligen Feigen

Fließen

Live -Action -Kurzfilm

Ein Pfandrecht

Anuja

Ich bin kein Roboter

Der letzte Ranger

Der Mann, der nicht schweigen konnte

Make -up und Frisur

Ein anderer Mann

Emilia Pérez

Nosferatu

Die Substanz

Böse

Musik (Originalpartitur)

Daniel Blumberg, Der Brutalist

Volker Bertelmann, Konklave

Clément Ducol und Camille, Emilia Pérez

John Powell und Stephen Schwartz, Böse

Kris Bowers, Der wilde Roboter

Musik (Originallied)

„El Mal“, “ Emilia Pérez – Musik von Clément Ducol und Camille; Lyric von Clément Ducol, Camille und Jacques Audiard

„Die Reise“ Die sechs Triple acht – Musik und Lyric von Diane Warren

„Wie ein Vogel“, “ Singen singen – Musik und Lyrik von Abraham Alexander und Adrian Quesada

„Mi Camino“, “ Emilia Pérez – Musik und Lyrik von Camille und Clément Ducol

„Nie zu spät“ Elton John: nie zu spät – Musik und Lyric von Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt und Bernie Taupin

Produktionsdesign

Der Brutalist

Konklave

Dune: Teil zwei

Nosferatu

Böse

Klang

Ein vollständiges Unbekanntes

Dune: Teil zwei

Emilia Pérez

Böse

Der wilde Roboter

Visuelle Effekte

Alien: Romulus

Besserer Mann

Dune: Teil zwei

Königreich des Planeten der Affen

Böse

Schreiben (angepasste Drehbuch)

James Mangold und Jay Cocks, Ein vollständiges Unbekanntes

Peter Straughan, Konklave

Jacques Audiard (in Zusammenarbeit mit Thomas Bidegain, Léa Mysius und Nicolas Livecchi), Emilia Pérez

Ramell Ross & Joslyn Barnes, Nickeljungen

Clint Bentley, Greg Kwedar (Geschichte von Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence Maclin, John „Divine G“ Whitfield), Singen singen

Schreiben (Originaldrehbuch)

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, Mona Fastvold, Der Brutalist

Jesse Eisenberg, Ein echter Schmerz

Moritz Binder, Tim Fehlbaum (gemeinsam von Alex David geschrieben), 5. September

Coralie Fargeat, Die Substanz