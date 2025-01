Der Weiße Lotusdie gefeierte Klassensatire von Mike White, wird am 16. Februar mit ihrer dritten Staffel zurückkehren. Der Trailer in voller Länge für den neuen Teil ist eingetroffen, der dieses Mal in Thailand spielt. Sehen Sie es sich unten an.

Während der erste Teaser für Staffel 3 Einblicke in ein anderes Luxushotel gewährte, wirft der neue Trailer mehr Licht auf die sich überschneidenden Handlungsstränge, darunter einen Mädchenausflug, der alte Wunden aufdeckt, eine Familie, die dem finanziellen Ruin entgegen rast, und ein Paar mit einem spürbarer Altersunterschied beim Navigieren durch unterschiedliche Herangehensweisen an das Leben. Außerhalb der idyllischen Kulisse des Luxusresorts nimmt die Kriminalität zu und ein maskierter Schütze trifft auf einige der Hauptfiguren dieser Staffel.

Zu den Newcomern dieser Staffel gehören Parker Posey, Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger und Michelle Monaghan, während Natasha Rothwell, die in beiden vorherigen Staffeln der Anthologie mitgewirkt hat, als Verbindungsmann fungiert. Der Trailer enthüllt, dass ihre Figur Belinda zum Training in das Spa im thailändischen White Lotus-Standort geschickt wurde, um die Techniken dann nach Hause nach Maui zu bringen, wo die erste Staffel stattfand. Eine sehr kurze Aufnahme eines Leichensacks deutet darauf hin, dass das White Lotus Resort-Franchise möglicherweise von einem weiteren dramatischen Todesfall heimgesucht wird.

In der Zwischenzeit zeigte der Trailer auch Lisa von BLACKPINK (die ihr Schauspieldebüt in der Show gab) in ihrem Element: auf der Bühne, in Kostümen und beim Tanzen.

Der Emmy-Favorit startet mit seiner Premiere am 16. Februar, gefolgt von wöchentlichen Folgen bis zum 6. April. Informieren Sie sich über die beiden vorherigen Staffeln der Serie, bevor Staffel 3 erscheint, indem Sie sich jetzt bei Max anmelden.