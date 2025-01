Hören Sie sich an: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Kyle Meredith hat Sam Jaeger eingeholt, um über sein herausragendes Jahr zu sprechen und die Rollen in Blumhouse auszugleichen Wolfsmann und die letzte Staffel von Die Geschichte der Handmaid. Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

Bekannt für seine Vielseitigkeit in der gesamten Komödie (ElternschaftAnwesend Bring mich nach Hause) und intensives Drama (Die Geschichte der Handmaid) Jaeger sagte, er habe sich immer darauf konzentriert, die Menschlichkeit in seinen Rollen zu finden. In WolfsmannEr spielt einen Mann, der sich mit Isolation und Transformation auseinandersetzt, die von ihm feststellten Themen wurden von der Pandemie inspiriert. „Es ist wirklich eine Geschichte über eine Familie, die versucht, in Verbindung zu bleiben“, erklärte Jaeger. „(Drehbuchautor und Regisseur) Leigh Whannell hat dies während der Quarantäne geschrieben, und Sie können das Gewicht dieser Erfahrung spüren.“

Jaeger berührte auch die Verpackung Die Geschichte der Handmaidwas er für die Bekämpfung schwerer, relevanter Themen lobte. Während sich die Fans nach einer Lösung sehnen mögen, versicherte Jaeger den Zuschauern, dass das Finale Margaret Atwoods warnender Geschichte treu bleibt und sich der Versuchung eines ordentlich gebundenen Endes widersetzt. „Das ist keine“ glücklicher „Art von Geschichte“, betonte er.

Hören Sie sich Sam Jaeger an, über das sprechen WolfsmannAnwesend Die Geschichte der Handmaidund mehr in der neuen Folge oben oder durch Ansehen des Videos unten. Machen Sie die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… Auf Ihrer Lieblings -Podcast -Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Konsequenz -Podcast -Netzwerk an.

https://www.youtube.com/watch?v=yp6ch9s54om