Das Indie Sleaze Music Festival hat genau wie der Himmel seine Besetzung von 2025 enthüllt. Das eintägige Festival findet am Samstag, den 10. Mai in Brookside im Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, statt und wird vom Vampire Weekend angeführt. Der neu wiedervereinigte Rilo Kiley, das Empire of the Sun, die Bloc Party und das Fernsehen im Radio.

Andere bestätigte Handlungen sind Slowdive, Parfümgenie, Courtney Barnett, Toro y Moi, unbekanntes sterbliches Orchester, Grouplove, The Drums, Panda Bear, Strandfossilien, Peter Bjorn und John, Hercules & Love Affair, wilder Nichts, Ra Ra Riot und sie Jeans.

Tickets für genau wie Heaven 2025, einschließlich GA- und VIP -Pässe, werden am Freitag, den 31. Januar, um 11:00 Uhr PT verkauft. Fans können den Zugang zum Kauf von Tickets über die Website des Festivals anmelden.

Anmerkung des Herausgebers: Melden Sie sich für unsere wöchentliche Live -Musik -E -Mail -Digest an.