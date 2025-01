Als Teil der anhaltenden Feierlichkeiten rund um den 50. Jahrestag von Samstagabend liveDirektoren Questlove und Oz Rodriguez bieten sich an Damen und Herren… 50 Jahre SNL Musikein detaillierter Blick auf Snl‚S reiche Geschichte der musikalischen Leistungen.

Eröffnung mit einem transzendenten siebenminütigen Mashup von Künstlern wie Beyoncé, David Bowie, U2, Run-DMC und mehr, wie in der Show zu sehen ist, erforscht der Dokumentarfilm alles, von der Intensität, sowohl Gastgeber als auch musikalische Gast in derselben Woche zu sein, und erforscht dann in der gleichen Woche alles Snl‚S bahnbrechend – und ja, umstritten – Momente.

Nicht jeder dieser Momente wird ausführlich untersucht: Ashlee Simpsons 2004er Lippensynchronisation wird beispielsweise relativ sachlich behandelt, ohne dass sich keine größeren Enthüllungen über die Tatsache hinausgehen, dass die Dinge sehr deutlich nicht nachliefen. planen. Es gibt jedoch einige lustige Überraschungen und Enthüllungen in den mehr als zwei Stunden des Films, die mit viel Respekt und Wertschätzung für die Türen gemacht werden, die Snl hat im Laufe der Jahre für aufstrebende Künstler eröffnet – und die Auswirkungen, die es in den letzten fünf Jahrzehnten auf die Welt hatte.

Lorne Michaels sagt Samstagabend live Hat noch nie jemanden verboten

An einem Punkt im Dokumentarfilm der Schöpfer von Snl Versuche, eine lang gehegte Annahme über die Show zu entlarven: „Ich werde sie manchmal in der Post„Also und so ist es fürs Leben verboten.“ Wir haben noch nie jemanden verboten. Wir sind viel zu krass und opportunistisch. Wenn etwas heiß ist, werden wir es machen und es an haben. “

Es gibt natürlich eine klare Unterscheidung zwischen „fürs Leben verboten“ und „aus irgendeinem Grund nicht zurückgefragt“. Aber es ist immer noch ein sehr aussagekräftiges Zitat.

Niemand kennt die eigentliche Melodie für das SNL -Titellied

Wie in diesem Clip zu sehen ist, kann niemand, der für diesen Dokumentarfilm befragt wurde Samstagabend live Titellied klingt nach. „Es gibt keine Melodie konsistent, oder?“ Jack White merkt. „Es ist nur ein klagendes Saxophon – jemand, der aus dem Gebäude herausgenommen wird, das von der Polizei Saxophon spielt und das Mikrofon immer noch verbunden ist.“ Der musikalische Direktor von SNL, Lenny Pickett, spielt das SAX -Riff für die Kamera, aber auch der Punkt steht.

Eddie Murphy wollte nicht „James Brown Celebrity Whirlte Tub Party“ machen

https://www.youtube.com/watch?v=xeswrfkfnfw

Als der Komiker nach der Konzeption der Skizze (in dem James Brown… in einen Whirlpool einsteigt) gefragt wurde, sagte er über den ursprünglichen Spielfeld, weil Schriftsteller David Sheffield und Barry W. Blaustein könnte waren zu dieser Zeit hoch. „Holen Sie sich hier, Sie rauchen Sie diese Scheiße“, beschreibt Murphy seine erste Reaktion auf die Idee. Natürlich tötete es weiter.

Dave Grohl hat in der Show mehrere technische Schwierigkeiten aufgetreten

Grohl, aufgetreten auf Snl 16 Mal im Laufe der Jahre hatte er nicht immer die einfachste Erfahrung: In dem Dokumentarfilm enthüllt er, dass er 1992 dank Nerven seinen Trommelstift in halb 20 Sekunden in die erste Aufführung von Nirvana in der Show in den Griff hat. Darüber hinaus machte Grohl 2010 einen denkwürdigen Cameo als Schlagzeuger in der Skizze „Punkband Reunion at the Wedding“ – aber sein Mikrofon funktionierte nicht, was dazu führte, dass Ashton Kutcher sein eigenes Mikrofon für Grohls Teil des Songs teilte.