Ein neuer Dokumentarfilm mit dem Titel “ Damen und Herren… 50 Jahre SNL Musik wird am Montagabend (27. Januar) auf NBC Premiere. Eine der wichtigsten Enthüllungen aus dem Film ist, dass Wut gegen die Maschine nach ihrer Aufführung von „Bulls on Parade“ in der Late-Night-Skizzenshow vom US-Geheimdienst eingesperrt wurde.

Ratm war der musikalische Gast bei Samstagabend live Am 13. April 1996, eine von Milliardärin Steve Forbes veranstaltete Folge, die damals kürzlich ein republikanischer Präsidentschaftskandidat war.

Als die Geschichte erzählt wurde, ließ die Rage gegen die Maschine ihre Crew auf den amerikanischen Flaggen auf ihren Verstärkern hängen, aber die Flaggen wurden von den entfernt entfernt Snl Bühnencrew kurz bevor die Band in den Song startete. Ratm musste nie ihren zweiten Song „Bullet in the Head“ spielen und wurde seitdem noch nie eingeladen, in der Show zu spielen.

In dem neuen Dokumentarfilm bietet Ratm Gitarrist Tom Morello mehr Einblick in den Vorfall und enthüllt einen neuen Leckerbissen über den geheimen Service, der die Band in der Umkleidekabine sperrt.

„Eine Sache, die ich für sehr wichtig halte, ist, Ihre Überzeugungen in Ihre Berufung zu weben, was auch immer es ist, ob Sie einen Film leiten oder eine Kamera laufen oder in einer Rock’n’Roll -Band Gitarre spielen“, beginnt Morello in Damen und Herren… 50 Jahre SNL Musik. „Und für eine Band wie Wut, Snl war eine perfekte Gelegenheit dazu. Auf sein Snl war etwas, das geschätzt wurde. Es war ein Teil der DNA der amerikanischen Kultur und Unterhaltung. Als das Angebot darauf war, sagten wir: „Wir würden uns freuen.“ Aber Wut hat die Dinge nie auf normale Weise getan. Also dachten wir: ‚Wie machen wir das zu einer Art verrückte Performance -Kunstsache? „

Er fährt fort: „Wir haben gehört, dass Steve Forbes der Gastgeber sein würde. Er war gerade ein republikanischer Kandidat für den Präsidenten gewesen. Er ist Forbes von Forbes Magazin, eines der reichsten Menschen in Amerika und einer der trockensten und langweiligen Menschen, die jemals auf dem Gesicht der Erde gegangen sind … Mal sehen, wie das funktioniert. “