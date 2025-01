Der legendäre Horrordirektor und Komponist John Carpenter hat an diesem Halloween eine Konzertresidenz in Los Angeles angekündigt, die seine ersten Live -Auftritte seit sieben Jahren markiert.

Der vierköpfige Lauf findet am 24., 25., 31. und 31. November im Belasco Theatre statt. Carpenter wird von seinen langjährigen musikalischen Mitarbeitern Cody Carpenter und Daniel Davies auf der Bühne begleitet, und jede Nacht verspricht eine einzigartige Musikliste, die aus seinem Katalog mit über 20 Filmwerten und vier Alben stammt. Carpenter ist am bekanntesten für ikonische Filme wie Das DingAnwesend Der NebelAnwesend ChristineAnwesend Angriff auf den Bezirk 13Anwesend Flucht aus New YorkUnd Flucht aus LAUnd Große Probleme in Little China.

Die Fans können sich für einen Ticket-Vorverkauf an einem öffentlichen Vorverkauf für Freitag, dem 31. Januar um 10:00 Uhr PT, über Ticketmaster anmelden. Carpenter hat sich mit Plus1 zusammengetan, um 2 USD aus jedem Ticket für die Anti-Recidivism Coalition zu liefern, die inhaftierte Feuerwehrleute unterstützt. und für die besten Freunde der Tiergesellschaft, die Tiere helfen, die von den Waldbränden von Los Angeles betroffen sind.

Carpenter hat auch eine spezielle Ausgabe von Hi 10th Anniversary von HI angekündigts verloren Themen Album mit neuen Kunstwerken, erweiterten Liner Notes und einem 7-Zoll-Bonus mit zwei bisher unveröffentlichten Songs. Eine dieser Tracks, „Cruisin ‚with Mr. Scratch“, ist unten zu hören. Vorbestellungen für die neue Version von Verlorene Themen sind weiter.

https://www.youtube.com/watch?v=rtzBlaqdiw