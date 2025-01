Das M3 Rock Festival hat seine Aufstellung 2025 vorgestellt, die von David Lee Roth und einem teilweise Ratt -Wiedersehen mit den ursprünglichen Mitgliedern Stephen Pearcy und Warren DeMartini angeführt wird.

Das dreitägige Fest findet vom 2. bis 4. Mai im Merriweather Post Pavilion in Columbia, Maryland, statt. Drei-Tage-Pässe und VIP-Pakete werden am Freitag (31. Januar) um 12.00 Uhr ET über Ticketmaster verkauft.

DLR wird seinen ersten öffentlichen Auftritt seit der Unterstützung von Kuss im März 2020 spielen, obwohl er im Jahr 2023 ein Paar privater Unternehmensereignisse in Las Vegas spielte. Die Buchung beantwortet offiziell alle anhaltenden Fragen zu seinen vagen Ruhestandsansprüchen von vor einigen Jahren.

In der Zwischenzeit werden Pearcy und DeMartini wieder die Bühne aufnehmen und durch eine Reihe von Rattklassiker laufen. Die Aufführung feiert auch das 40. Jahrestag der Band der Band Invasion Ihrer Privatsphäre LP.

„Sag niemals niemals, oder?“ kommentierte Pearcy seines Wiedersehens mit Demartini, der Ratt 2018 (über Blabbermouth) verließ. „Es war keine Frage, als die Idee aufgebracht wurde, wieder etwas mit Warren zu tun. Es war nicht einmal ein Gedanke/ Es ist Zeit, lass uns das tun. ‚Pearcy / Demartini‘ zurück im Keller, lass uns gehen! Lassen Sie uns das Eis mit größtem Respekt brechen und das tun, was wir am besten zusammen können, Rattmusik spielen. Es wird wie gestern, anstatt Jahre, wenn wir trotzdem wieder auf der Bühne sind. Es ist Zeit, wieder Ratt N ‚Roll zu haben, auch wenn es ein Doppelschuss ist. Es geht um das Vermächtnis der Band. “

Pearcy fuhr fort: „Es ist nur angemessen, dass die erste Show seit Jahren bei M3 2025 ist. Es ist eine großartige Veranstaltung. Sie bekommen alle Ratt -Hits und mehr. Lassen Sie die Invasionsfeier beginnen. „

Der Rest der Aufstellung ist ein der von den 80ern harten Fels- und Haarmetallhelden wie Sebastian Bach, Ace Frehley, Accept, Winger, Slaughter, Steven Adler, Haftbefehl, Great White, Lita Ford, Vixen und mehr.

Schauen Sie sich das vollständige Lineup -Poster unten an.