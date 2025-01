Lorne Michaels hat gerade in der Aufzeichnung gesagt Samstagabend live – und das erstreckt sich anscheinend auf die früher inhaftierten. Am Montagabend enthüllte Martha Stewart zu Tonight Show Moderator Jimmy Fallon, dass sie gebeten wurde, 2005 die langjährige Sketch-Comedy-Show zu veranstalten, direkt nach ihrer Freilassung aus dem Bundesgefangenenlager Alderson. Leider würde ihr zu der Zeit ihr Bewährungshelfer nicht zulassen.

Es hört sich so an, als wäre das Problem in erster Linie logistisch, denn während er auf Bewährung auf Bewährung war, sagte Stewart, sie durfte nur acht Stunden am Tag aus ihrem Haus mehr Snl Wochenproduktionsplan. So würde der „Bastard“ (Stewarts Worte) „mir nicht die Zeit geben, es zu tun.“

„Ich bin so sauer“, fügte Stewart hinzu. „Aber vielleicht eines Tages.“ Als Fallon sagte, sie wäre eine großartige Gastgeberin, stimmte sie zu: „Ich wäre unglaublich.“ (Hoffentlich ist sie sich bewusst, dass ihr Schwarm Pete Davidson kein Darsteller mehr ist.)

In der Zwischenzeit kommt Stewart jetzt in die Peacock Reality -Serie ein Die VerräterNachdem Alan Cumming gehört hatte, schlug sie ihr als potenzieller Konkurrent für die nächste Saison vor. „Ich versuche alles zu tun, was Spaß macht“ Verräter Bündnis mit ihr.)

Auf der anderen Seite begann das Interview mit dem Begriff, wie oft Stewart verkauft wurde Snl. Stewart nannte David Spade als ihren Favorit der neun dargestellten Darsteller, die ihren blonden Bob angezogen haben, und bemerkte, dass er „My Real Poncho“ trug. Aber im Allgemeinen liebt sie diese Imitationen, da „Nachahmung die höchste Form der Schmeichelei ist“.

Samstagabend live befindet sich weiterhin im Gespräch, während es sein 50 -jähriges Jubiläum feiert. Hier sind die größten Enthüllungen aus dem von der Questlove gerichteten Damen und Herren… 50 Jahre SNL Musikund Tom Morellos Geschichte darüber, wie Wut gegen die Maschine nach ihrer berüchtigten Leistung von 1996 durch den Geheimdienst eingesperrt wurde.

Beobachten Sie Stewarts Auftritt auf Die Tonight Show unten.

https://www.youtube.com/watch?v=cwdkd-afvpa