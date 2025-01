Der Oscar -Kandidat Timothée Chalamet hat seinem Fall für den besten Schauspieler zusätzliches Gewicht hinzuge Ein vollständiges Unbekanntes.

„Ich habe jeden Stein umgedreht. Ich habe die ganze Arbeit geleistet, wie Sie es gerade beschrieben haben, Körperlichkeit und Verhalten “, sagte Chalamet kürzlich in einem Interview mit NPR. „Aber über etwas, über das wir nicht wirklich gesprochen haben, habe ich auch 20 Pfund aufgenommen, weil ich es glaubte oder nicht, ich war dünner als der Typ.“

Als Vielfalt Hinweise darauf, dass Chalamet zuvor darüber gesprochen hat, Feedback für seinen kleineren Körper zu erhalten, während er für Aktionsrollen vorspringt. „Wenn ich für vorgesprochen habe Der Labyrinth Läufer oder UnterschiedlichDinge dieser Sorte, die als ich ankam, als ich kam, war das Feedback immer: ‚Oh, du hast nicht den richtigen Körper‘ “, sagte er Ende letzten Jahres zu Zane Lowe von Apple Music.

Anstatt die Anweisungen eines Agenten zu beachten, um an Gewicht zu werden, konzentrierte sich Chalamet auf Rollen in „sehr personalisierten Filmen“ wie Rufen Sie mich bei Ihrem Namen anAnwesend Lady BirdUnd Kleine Frauen. Schließlich führte das „Selbstvertrauen“, das er aus diesen Filmen gewann Wonka und Denis Villeneuve’s Düne Filme.

Wie Chalamet sich zeigte Samstagabend live Letztes Wochenende tauchte er auch kopfüber in das Lernen, wie Dylan zu singen und Gitarre zu spielen Ein vollständiges Unbekanntes. Besuchen Sie unser Interview mit dem Schauspieler 2024, um mehr Einblicke zu erhalten.

In der Zwischenzeit kündigte der reale Bob Dylan kürzlich seine erste Tourdatum von 2025 mit Stationen in kleineren Städten wie Wichita, Kansas und Mankato, Minnesota an. Tickets werden am Freitag, dem 31. Januar, über Ticketmaster für die Minnesota Show und AXS für Daten in Wichita und Green Bay verkauft.