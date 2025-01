Die erste Folge von Hulus neuer TV -Show Paradies endet mit einem stimmungsvollen Cover von Phil Collins ‚“Another Day im Paradise“ von Joyner. Die Dinge hätten jedoch in eine andere Richtung für den verdrehenden politischen Thriller geraten können, wenn Waffen N ‚Roses an Bord gekommen wären.

In einem kürzlich Vielfalt Profil der Serienstar Sterling K. Brown wurde bekannt, dass der Original -Titel für Paradies war in der Tat Paradise City. Der Schriftsteller Jennifer Maas erklärt jedoch, dass der Titel „verkürzt wurde, als das Studio nicht mit Guns n ‚Roses über den gleichnamigen Hit der Band 1988 oder ihres Titels abgefunden werden konnte.“

Ohne in Spoiler zu geraten, Paradies findet in einer idyllischen Gemeinde statt, in der der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten vom Secret Service Agent Xavier Collins (Brown) geschützt wird – bis Präsident Cal Bradford (James Marsden) unerwartet tot aufgefunden wird.

Wenn Sie die ersten drei Folgen der Show gesehen haben, wissen Sie, dass Rock der 80er und 90er Jahre, wie diese von GN’R, tatsächlich eine ziemlich bedeutende Rolle spielen, als sich herausstellt Könnte heute „Dad Rock“ genannt. Dies führt unter anderem zu Raumschiff- und Reisereferenzen, ganz zu schweigen von Marsden selbst, die seine eigene Version von „Another Day in Paradise“ in einem Bender bereitstellt.

Es ist wahrscheinlich das Beste, dass das Studio die Antagonisierung von Waffen n ‚Roses vermieden hat in einbezogen werden Gitarrenheld 3.

Die ersten drei Folgen von Paradies streamen derzeit auf Hulu. Hören Sie sich Joyners Cover von „Another Day in Paradise“ unten an (und stellen Sie sich vor, wie cool ein „Paradise City“ -Cover in diesem Stil klang hat).

https://www.youtube.com/watch?v=j2akkbxwimi