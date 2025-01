In den 50 Jahreszeiten von Samstagabend liveEs wurde berichtet, dass mehrere Musikakte nach kontroversen Auftritten in der ikonischen Sketch-Comedy-Show verboten sind. Jedoch, Snl Schöpfer und Produzent Lorne Michaels besteht darauf, dass Snl hat in seiner halben Jahrhundertgeschichte „noch nie jemanden verboten“.

Die Offenbarung von Michaels ist mit freundlicher Genehmigung des neuen Dokumentarfilms Damen und Herren… 50 Jahre SNL Musikdie am Montagabend (27. Januar) auf NBC uraufgeführt wurde und jetzt auf Peacock streamiert.

„Ich werde es manchmal in der lesen Post„Also und so ist es fürs Leben“, sagt Michaels im Doc. „Wir haben noch nie jemanden verboten. Wir sind viel zu krass und opportunistisch. Wenn etwas heiß ist, werden wir es machen und es an haben. “

Jahrzehntelang wurde angenommen, dass Musik wie Sinéad O’Connor, Wut gegen die Maschine, Angst, Elvis Costello und sogar der legendäre David Bowie verboten wurden, immer zu spielen Samstagabend live wieder.

O’Connor hat natürlich während ihrer Leistung im Oktober 1992 ein Foto des Papstes aufgerissen. RATM wurde durch den Secret Service nach dem Versuch, mit den verkehrten amerikanischen Flaggen im Jahr 1996 aufzutreten, abgeschlossen, wie von Tom detailliert detailliert Morello im neuen Dokumentarfilm.

Costello und Bowie veränderten beide Songs in der letzten Sekunde, und Fear brachte Mosh Grube in ihre Leistung von 1981, zum großen Teil rebellisch Snl Legende John Belushi.

Während es wahr ist, dass einige dieser Acts – zusammen mit anderen mögen ein System eines Down (schreiend „f*ck“ während ihrer Leistung) und Cypress Hill (Leuchten eines gemeinsamen und Müllinstrumente) – nicht zurückgeladen wurden, wenn Wir nehmen Michaels bei seinem Wort, sie wurden nicht direkt verboten.

Die Aussage von Michaels ist eine von mehreren Offenbarungen, die in Licht kommen Damen und Herren… 50 Jahre SNL Musikwas wurde von Questlove und Oz Rodriguez gemeinsam gerichtet. Wie bereits erwähnt, streamt der DOC derzeit auf Peacock.

https://www.youtube.com/watch?v=dpwufvpovae