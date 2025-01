Der französische Musikthrillerfilm Emilia Pérez hat in dieser Preisverleihungssaison ziemlich besiegt, einige kritisch veranlasste Favoriten bei den Golden Globes geschlagen und eine bemerkenswerte Nominierungen für den Academy Award Award errungen. Aber wenn Sie den Film ansehen und die Geschichte, Musik und allgemeine Themen aufnehmen, denken Sie vielleicht etwas in der Lage, etwas in der Lage zu halten, “Das bekam mehr Oscar -Nominierungen als Herr der Ringe: Rückkehr des Königs? Als Der Pate Teil 2? Wirklich?“

Obwohl nicht nicht zu verstehen (es gibt definitiv einige erlösende Eigenschaften), Emilia Pérez Ist eine Menge. Es ist unglaublich ehrgeizig und gleichzeitig verstreut und unordentlich. Seine Erlösungsbotschaft über Erlösung, Transsilienz und Abbau einer Kultur der Gewalt wird durch Plattitüden, Stereotypen und scheinbar hastig geschriebene Dialog verwässert. Die Geschichte und ihre nachfolgenden Mängel bei der Repräsentation von Trans -Menschen und Mexikanern sind eine Sache; Die Musik ist eine andere.

Geschrieben von der französischen Sängerin Camille, die mit ihrem Komponisten -Ehemann Clément Ducol zusammengearbeitet hat, den Originalliedern von Emilia Pérez Funktionieren Sie wie in einem Broadway -Musical, das Licht auf die Reisen der Charaktere schenkt und die Handlung weitergibt, wie in „Por Casualidad“. Natürlich stimmt nichts mit diesem falsch – – La la Land half vor einigen Jahren, das ursprüngliche filmmusikalische Genre wiederzubeleben, und mehrere Filme haben versucht, sich dem Hybridstil mit Risikobereitschaft zu nähern.

Emilia Pérez Geht die Extrameile, verzichtete auf klassische Referenzen oder Pop-Polituren und lehne stattdessen in Hip-Hop, Rock, Synth-Pop, Disco und Psychedelic Music. Camille verschiebt fließend durch verschiedene Stile und verändert die Stimmung jedes Songs, um die anhaltenden Transformationen der Charaktere widerzuspiegeln. Aber ähnlich wie bei der Herangehensweise des Films zur Identität und Kultur die Musik von Emilia Pérez Es geht um viele Risiken, die sich nur gelegentlich auszahlen.

Ich habe das bereits erwähnt, aber die Frau, die diese Lieder geschrieben hat, ist französisch. Es wiederholt sich, weil es beim Anschauen dieses Films und dem lyrischen Inhalt der Songs völlig unvermeidlich ist. Camille hat einige spanischsprachige Übersetzer eingetragen, um die beabsichtigte Bedeutung jeder Zeile zu tragen, was sicherlich.

Aber wenn Sie diese bereits translatierten Texte nehmen und sie dann von Spanisch in Englisch für die Untertitel übersetzen, übersetzen Sie sie für die Untertitel. Natürlich Sie beginnen sich von ihren ursprünglichen französischen Formen zu unterscheiden und abstrahieren (siehe: Dies unglaublich Übersetzungsfehler). Es ist fast ein strittiger Punkt, den Songwriter für das Amalgam von Sprachen und unangenehmen Übersetzungen zu schlagen. Tatsächlich könnten Sie ihr wirklich etwas Anerkennung dafür geben, dass die meisten Texte der Songs relativ kohärent sind.