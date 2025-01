Prestigefilme haben einen gewissen Ruf, weniger Spaß zu machen als ein durchschnittlicher Sommerblockbuster. Die Arten von Filmen, die jedes Jahr für das beste Bild in den Oscars nominiert sind, sind schließlich Kapital-ich ist wichtig-Filme, die die herausragenden Leistungen des Jahres im Kino repräsentieren und gleichzeitig mit dem Ort sprechen, an dem wir als Gesellschaft sind. Und wenn man überlegt, was es zu sagen ist, wo wir als Gesellschaft sind … Ja, viele Oscar -Filme sind massive Mist.

Deshalb im vierten Jahr läuft, Folge hat die Nominierten für 2025 Best -Picture -Nominierungen eingestuft – nicht in Bezug auf Qualität, sondern in Bezug darauf, wie Sie sich fühlen, sobald Sie sich beendet haben. Die Reichweite der diesjährigen Filme ist vielleicht vielleicht nicht so chaotisch wie im Jahr 2024 mit Barbie Und Mörder des Blumenmondes Die beiden Enden des Spektrums darzustellen, aber es gibt immer noch eine angemessene Menge an Vielfalt in Ton und Themen, um die Dinge interessant zu halten.

Ein Hinweis darauf, dass zwar eine aufrichtige Anstrengung unternommen wurde, um spezifische Handlungsdetails nachstehend zu vermeiden, aber die Art dieser Liste bedeutet, dass es geben wird implizite Spoiler Über die Endungen dieser Filme. Lesen Sie entsprechend.

10. Konklave

Durch die Metrik „Wie gut gehen die Dinge für alle Beteiligten?“, Konklave entsteht als – deprimierend – der Kandidat mit dem glücklichsten Gesamtende. Die einzige Person, die in diesem Film tatsächlich stirbt, ist der ursprüngliche Papst, und trotz der manchmal brutalen Streits, die unter den Männern folgt, die sich versammelt haben, um seinen Nachfolger auszuwählen, ist die bestmögliche Wahl diejenige, die getroffen wurde. Ganz zu schweigen davon, dass die zusätzliche Wendung der Geschichte (die wir hier nicht verderben werden) auch eine Rebellion in den Verfahren verleiht, was zu einem echten Sieg zum Schluss führt.

Dies ist tatsächlich eine große Verschiebung für Regisseur Edward Berger, wenn man seinen vorherigen Film betrachtet. Alles ruhig an der Westfront – Was den Platz Nummer eins auf dieser Liste im Jahr 2023 enthielt. Weg, um aufzuhellen, Edward!

Strom Konklave Jetzt auf Peacock oder auf VOD über Apple und Amazon.

09. Ein vollständiges Unbekanntes

Gee, frage mich, wie sich für dieses Robert Zimmerman -Kind die Dinge herausstellten? Hoffe, dass es irgendwann für ihn geklappt hat!

Der einzig Legende. Stattdessen mag Dylan seine Freiheit „gewonnen“ haben, wie Joan Baez sagt, aber es ist ein Sieg, den er in Schritt bringt, als er auf seinem Motorrad abbrach. Gut für Bob!

Vorbestellung Ein vollständiges Unbekanntes auf VOD über Apple.

08. Böse

Es gibt also Teile von Böse Das würde wahrscheinlich in einer alternativen Realität sehr unterschiedlich spielen, in der die US -Wahl 2024 in die andere Richtung ging. (Die Handlung des Ziegenprofessors ist eindringlichDoch trotz der realen Parallelen und des Vorwissens, dass die Dinge für Elphaba in Teil zwei nicht so gut laufen könnten, ist es schwierig, aus dem Theater zu gehen, wenn Sie in dieser Notiz enden: „Niemand in ganz oz/ kein Zauberer, dass es es gibt oder wurde/ wird jemals bringggggggg meeeeeeee downnnnnnn!”

Vorbestellung Böse Jetzt auf VOD über Apple und Amazon.

07. Dune: Teil zwei

Was ist der Sieg von Bedeutung, wenn es Sie die Liebe zu Zendaya kostet? Diese Frage gilt für beide Herausforderer Und Dune: Teil zweiUnd im Fall des letzteren Films ist es der Faktor, der die Science-Fiction-Fortsetzung von Denis Villeneuve davon abhält, auf der Liste höher zu stehen. Sicher, Paul Atreides (Timothée Chalamet) schafft es, über seine Feinde zu triumphieren und seinen Weg in Richtung Messias-Dom fortzusetzen, aber das Ende macht deutlich, dass die Zukunft für einige dieser Charaktere nicht unbedingt rosig ist. Es bildet sicher definitiv Sei komisch.

Strom Dune: Teil zwei Jetzt auf max oder auf VOD über Apple und Amazon.