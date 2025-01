Tim, die Leute werden kommen, Tim. Sie werden aus Gründen, aus denen sie nicht einmal ergründen können 1989 Kevin Costner Classic Feld der Träume.

Und sie werden sich die Show ansehen und es wird so sein, als hätten sie sich in magische Gewässer getaucht.

Holen Sie sich Tim McGraw auf dem Feld der Dreams Film Site Tickets hier

Sicher, die Sentimentalität von Feld der Träume Möge es sein, dass der Filmemacher Phil Alden Robinsons Märchen über Baseball und Familie aufgrund seiner Reinheit ertragen kann. Auch McGraws Only-Aufführung von McGraw am 30. August in Dyersville, Iowa, trägt eine Geschichte, die sie über ein typisches Live-Erlebnis erhebt. Immerhin spiegelt McGraws Beziehung zu seinem Vater, dem späten Major League Baseball Great Tug McGraw, die Themen des Films zur Versöhnung und Verbindung wider und macht das Feld der Dreams -Filmseiten zu einer perfekten Kulisse für dieses spezielle Konzertveranstalter.

Das Feld der Träume wurde 1988 vor der Produktion des Films als „der magischste Ort auf Dirt“ bezeichnet. Auch ohne den Oscar-Nominierten Film in seiner Genesis ist der Ort auffällig: ein gründliches Maisfeld neben einem pastoralen Bauernhaus, die sich verblüfften, um Platz für einen einfachen, himmlischen Baseball-Diamanten zu schaffen. Die knusprigen Baseline erstrecken sich gerade und treu für das Kernlandgrün des Außenfeldes. Robum, stolze hohe Mastlichter stehen wie Sentinels darüber. Es ist ein wahres Bild von Americana, das Erinnerungen an Sommerabende erinnert, dem abgenutzten Duft von Lederhandschalen, dem belebenden Holzriss gegen das Kokus.

Man kann sich vorstellen, welche Reflexionen ausgelöst werden könnten, wenn Tim McGraw auf dieses Feld tritt – und nicht nur, weil das Konzert auf dem 81. Geburtstag von McGraw stattfindet. Tim mag in der Erzählung des Films Elemente seines eigenen Lebens sehen. Teil spiritueller Quest, Teilerlösungsgeschichte, Feld der Träume konzentriert sich auf Costners Ray Kinsella, ein Familienvater, der darum kämpft, seine Farm am Leben zu halten. Er wird von dem Bedauern unerfüllter Träume und einer entfremdeten Beziehung zu seinem verstorbenen Vater John heimgesucht. Wenn eine mysteriöse, körperlose Stimme Ray winkt: „Wenn Sie sie bauen, wird er kommen“, ist er gefahren, um ein Baseballfeld in seinem Mais zu bauen – obwohl er sich nicht sicher ist, warum.

Während sich die Geschichte entfaltet, berührt sich jeder Individuum, der das Feld auf dem Feld legt und der schändliche Baseball Great Shoeless Joe Jackson (Ray Liotta) kehrt zu dem Spiel zurück, das ihn zu Unrecht verbannt hat. „Dieses Feld, dieses Spiel – es ist ein Teil unserer Vergangenheit, Ray“, sagt Mann während einer entscheidenden Rede. „Es erinnert uns an all das, was einmal gut war, und das könnte wieder sein.“

Für Ray erlaubt ihm diese Vergangenheit, sich mit seinem Vater zu versöhnen, der (Spoiler) als einer der Ghost -Spieler, angeführt von Shoeless Joe, herausstellt, schließlich die Chance, mit den großen Jungen zu spielen. Der Film endet damit, dass Ray und John einen Haken teilen, so symbolisch ein Bild der amerikanischen Familie wie nie zuvor.

https://www.youtube.com/watch?v=noptbyhw5ra

Wenn Tim McGraw auf der Filmseite von Field of Dreams die Bühne betritt, wird es fast so sein, als würde auch er die Chance bekommen, einen unerfüllten Traum auszuleben. Noch bevor er erfuhr, wer sein Vater war, spielte McGraw Baseball. Tatsächlich ging er mit einem Baseballstipendium aufs College; Eine Knieverletzung hielt ihn jedoch davon ab, den Sport professionell zu verfolgen. Vielleicht das Feld der Träume Das Konzert wird sein, wie McGraw die Chance bekommt, den Ball auch mit seinem Vater herumzuwerfen.

Tim wuchs nicht auf und wusste, dass er der Sohn eines berühmten Ballspieler war. Er entdeckte die Wahrheit seines Erbes mit 11 Jahren und stolperte über seine Geburtsurkunde im Schrank seiner Mutter. Das wäre 1978 gewesen, drei Jahre nach Tugs All-Star-Saison mit den Mets und zwei, bevor er den Phillies helfen würde, ihre erste World Series zu gewinnen. Das Paar war kurz verbunden, bildete aber erst 1985 eine echte Beziehung, nachdem Tug in den Ruhestand gegangen war, als Tim 18 Jahre alt war.