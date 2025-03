Die Nummer eins auf Netflix ist ein wöchentliches Rampenlicht für alles, was derzeit das beliebteste ist, das am beliebtesten Streaming -Service der Welt ist. Manchmal wird es ein Film sein. Manchmal wird es eine TV -Show sein. Was auch immer es ist, viele Leute sehen eindeutig zu und wir werden versuchen zu verstehen, warum mit einer kurzen Bewertung. Heute schauen wir uns an Der elektrische ZustandObwohl es noch nicht auf den Charts steht … noch nicht.

„Herr. Peanut unterzeichnete heute den Vertrag der Übergabe mit Präsident Clinton und Sentre CEO Ethan Skate auf dem Rasen des Weißen Hauses. In Detroit warf Kid Rock eine Party, die die Niederlage der Roboter -Gleichstellungskoalition feierte. “

Das ist ein Zitat von ungefähr fünf Minuten bis nach Der elektrische Zustandder neueste große Netflix -Originalfilm. Regie von Joe und Anthony Russo, mit einer Besetzung von Millie Bobby Brown und Chris Pratt, ist es sicherlich eines der der seltsamste Filme, die jemals in dieser Größenordnung produziert werden sollen. Hunderte Millionen Dollar wurden für dieses durcheinandergebrachte Science-Fiction-Abenteuer ausgegeben, gefüllt mit vielen großen Ideen und enden mit einer Botschaft, dass die virtuelle Realität schlecht ist und die Verbindung mit anderen Menschen gut ist. (Fett und mutig, um sicher zu sein.)

Der elektrische Zustand basiert auf dem Buch von Simon Stålenhag – und wenn Sie Bilder aus dem Buch betrachten, können Sie sehen, woher die visuelle Ästhetik und die aufregendsten Ideen des Films stammen. In dem alternativen Universum dieses Films von 1994 führten die vergangenen Jahrzehnte der Roboterausbeutung zu einem Aufstand, der nur von der Menschheit aufgehoben wurde, nachdem sich die Menschheit ein Upgrade mit ferngesteuerten Drohnenkrieger eingerichtet hatte. Jetzt werden Roboter in der „Ausschlusszone“ unter Quarantäne gestellt, und der größte Teil der Menschheit entscheidet sich dafür, in ihre eigenen Virtual -Reality -Welten zu schließen, etwas, das junge Michelle (Brown) kein Fan von einem Klassenkamerad anschlägt, dass „ich einen Zustand habe, in dem ich nur in der Realität leben kann“.

Michelle ist ein Waisenkind, dank eines Autounfalls, bei dem angeblich ihre Eltern und ihr genialer jüngerer Bruder getötet wurden – als ein Roboter, der möglicherweise die Seele ihres oben genannten Bruders trägt, schafft, sie zu finden, macht sie sich auf den Weg, um zu sehen, ob er tatsächlich noch irgendwo lebt. Unterwegs nimmt sie Keats (Pratt) auf, um ihr bei dieser Quest zu helfen, die sie in die Ausschlusszone bringt, die von zahlreichen Robotern mit sehr berühmten Stimmen besiedelt ist. (Mr. Peanut zum Beispiel wird von Woody Harrelson gespielt. Warum nicht.)

Ein Hinweis über den Charakter von Keats: Dank Han Solo gibt es diese Wahrnehmung von Schmugglern in Science -Fiction als schmale böse Jungs. (Das heißt, Hella Hot.) Keats widersetzt sich zumindest dem Trope, indem er wahrscheinlich genauer auf die Realität eines solchen Mannes aussieht: außer Form, wahrscheinlich stinkend und nicht großartig in sozialen Hinweisen.

Während es schön ist, das Der elektrische Zustand Vermeidet zu viele offensichtliche narrative Klischees, es gibt so viele unmögliche Fragen, die von diesem Film erzeugt werden. Zum Beispiel…

Warum Anthony Mackie als die Stimme von Keats ‚Roboter BFF werfen, aber modulieren Sie seine Stimme über den Sinn, überhaupt zu sagen, dass es Mackie spricht? (Sie können vielleicht eine hören wenig von Mackies Beugungen dort… Vielleicht .))

von Mackies Beugungen dort… .)) Was erhöht das Set im Jahr 1994 der Geschichte, über ein visuelles Flair, Cindy Crawford Referenzen und Millie Bobby Brown in den Overalls von Jeans? (Ein Riemen abgeknackt, von Kurs .))

.)) Wie wurde Kid Rock einige Jahre zuvor in dieser Zeitleiste zu einem Rap-Rock-Star als in unserer Realität? (Wirklich die dunkelste Zeitleiste.)

Zu Der elektrische Zustand‚S Kredit, es ist origineller und kohärenter als Zack Snyders Rebellenmond Filme, aber wenn Sie diese Filme gesehen haben, wissen Sie, was für ein schwaches Kompliment das ist. Das vielleicht größte Verbrechen gegen das Kino ist, dass es nichts Interessantes tut, wenn Stanley Tucci einen bösen Mastermind spielt. Der Großteil seiner berühmten Besetzung fühlt sich ebenfalls verschwendet. Zumindest die meisten von ihnen haben nur Sprachrollen. Es ist traurig, über Talente nachzudenken, wie Colman Domingo eine bedeutende Zeit für ein solches Projekt verbringen muss.

Zum Schreiben, Der elektrische Zustand ist in Netflix ‚Charts noch nicht an der Spitze, aber der Film ist nur für ein paar Stunden draußen. Der wahre Grund, warum wir hier ein bisschen über die Waffe springen, ist, dass es ist, dass es ist genau Die Art von Film, die als Teil der Nummer eins in der Netflix -Serie besprochen werden soll. Dies bedeutet nicht, dass Dinge, die auf Netflix beliebt sind, von Natur aus schlecht sind. Die aktuelle TV -Show Nummer eins ist JugendEine düstere, aber brillant gemachte britische Serie, die in diesem Jahr sehr wahrscheinlich ein großer Emmys-Anwärter sein wird. Aber das ist ein gewisses Chaos, was auf dem beliebtesten Streamer der Welt beliebt ist, ein Chaos, das die Schaffung von Filmen wie diesem ermöglicht.

Vor einigen Jahren hörte ich, dass es einen A-List-Filmstar gab, der über die Idee begeistert war, Filme für die datenlose Leere von Streaming-Plattformen zu machen– Weil von diesem Mangel an Daten. Für sie hatte es eine immense Anziehungskraft, für sie einen Film zu machen, ohne sich um das Potenzial zu machen, an der Abendkasse zu scheitern. Das Vermeiden des Stigmas, ein Flop zu sein, war der Wahrscheinlichkeit eines theatralischen Erfolgs vorzuziehen.

Netflix ist zu einem sicheren Raum für solche großen, unordentlichen Schaukeln geworden Kraven der Jäger kann immer noch der werden aktuell Nummer eins auf Netflix. Also Der elektrische Zustand Dies ist genau an der richtigen Stelle, wobei die einzige Frage ist, ob es sein Schicksal als Chart-Toper erfüllt … oder an diesem Wochenende gegen den letzten Keuchen der Marvel Universe-Serie von Sony verliert.

Sollte letztere passieren … Mr. Peanut weinte.

Der elektrische Zustand Streaming jetzt auf Netflix.