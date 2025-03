In unserem wiederkehrenden Feature -Serien -Track von Track führt Künstler, die die Leser durch jeden Song auf ihrer neuen Veröffentlichung führen. Heute erläutert Thrash Metal Troops Warbringer auf ihrem siebten Studioalbum, Zorn und Ruine.

Warbringer ist einer der Vorläufer von Modern Thrash Metal und haben ihren Namen aufgebaut, um konstant ausgezeichnete Studioalben zu liefern.

Das siebte Angebot der kalifornischen Band, Zorn und Ruineerfolgt nach fast fünf Jahren Lücke nach 2020er Jahren Waffen von morgen – Ein Karriere -Benchmark in Bezug auf Songwriting und Produktion. Warbringer entschied sich mit Bedacht, ihren Sound in dieser langen Zeitspanne nicht neu zu erfinden, sondern ein neues Ausgleichsniveau zu nutzen, um ihren etablierten Thrash-Angriff zu verbessern.

„An Zorn und RuineWir wollten den Stil und die Qualität der letzten beiden Platten fortsetzen. Weh zum besiegten Und Waffen von morgen„Singer-Gitarist John Kevill Folge„Während eines dunkleren Klangs und im Allgemeinen extremer und wilder sein als der vorherige Rekord.“

Er fuhr fort: „Ich wollte, dass die Aufzeichnung ein Thema Klassenmacht und dystopischem ‚Techno-Feudalismus‘ (ein Begriff, den ich verwendet habe, um zu beschreiben, wohin die moderne Welt führt). Dies spiegelt sich in der Cover -Kunst wider, die eine leuchtende Stadt in den Wolken über den Ruinen und Slums zeigt. Der Ton der Aufzeichnung insgesamt soll trostlos, hoffnungslos und böse sein. “

Zorn durch Ruin ist jetzt verfügbar, um unten zu streamen, gefolgt von einem exklusiven Track von Track Breakdown von Frontmann John Kevill selbst.

„Das Schwert und das Kreuz“:

Dies war der Ausgangspunkt für die Aufzeichnung und das erste, was wir geschrieben haben. Ich hatte den Endvers vor dem Rest des Liedes geschrieben. Es ist eine dunkle, epische Thrash -Nummer. Ich denke, der Chor klingt so, als würde man von schwerer Kavallerie mit Füßen getreten. Die Idee ist ein mittelalterlicher Herr, der erklärt, wie er mit Gewalt (das Schwert) zum Herrn wurde und wie er sich mit Ideologie (dem Kreuz) legitimierte. Am Ende macht er diesen gackernden Wahnsinnigen darüber, wie seine Kinder Ihre Kinder besitzen werden, und er wird Sie lange nach seinem toten, wertlosen Bauern besitzen. Es drückt dieses Thema aus, dass wir heute noch de facto Lords und Bauern haben und dass die Narben der Klassenmacht in unserer Welt sehr bleiben.