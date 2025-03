Wie Roy Kent (Brett Goldstein) sagen könnte: „Pfeifen!“ Trotz früherer Behauptungen, dass die dritte Staffel von Ted Lasso Wäre das letzte Mal, Apple TV+ hat Berichte bestätigt, dass die gefeierte Sportkomödie für Staffel 4 zurückkehren wird. Jason Sudeikis wird seine Rolle als amerikanischer Fußballtrainer wiederholen, der darum kämpft, den Sport zu verstehen, den er ursprünglich als Fußball kannte.

„Wir alle leben weiterhin in einer Welt, in der so viele Faktoren uns dazu gebracht haben, zu schauen, bevor wir springen“, sagte Sudeikis in einer sehr ted lasso-ähnlichen Erklärung. „In Staffel 4 lernen die Leute von AFC Richmond, bevor sie schauen, zu springen und zu entdecken, dass es genau dort ist, wo sie sein sollen.“

In seiner eigenen, weniger undurchsichtiger Aussage sagte Apple TV+ Head of Programing Matt Cherniss das “Ted Lasso Es war nichts weniger als ein Moloch, inspiriert eine leidenschaftliche Fangemeinde auf der ganzen Welt und lieferte endlose Freude und Lachen, während sie Freundlichkeit, Mitgefühl und unerschütterlicher Glaube verbreitet. Jeder bei Apple ist begeistert, unsere Zusammenarbeit mit Jason und den brillanten kreativen Köpfen hinter dieser Show fortzusetzen. “

Ted Lasso wurde ursprünglich von den Produzenten als Drei-Jahreszeiten-Bogen beschrieben und unterschrieb mit einem einstündigen und 16-minütigen Finale, das Ted schließlich nach Amerika zurückkehrte, um seinem Sohn näher zu sein. Doch noch bevor die zweite Staffel von nicht so im Jahr 2023 uraufgeführt wurde, gab es immer noch die Möglichkeit, dass die Show für weitere Episoden zurückkehrte. „Ein weiterer ARC ist sicherlich möglich“ Folge Im Juni 2022.

Apple TV+ muss noch bestätigen, wer abgesehen von Sudeikis möglicherweise von der ursprünglichen Besetzung zurückkehren könnte: Fast sicher, dass sie in Beteiligung involviert sind, sind Hannah Waddingham, Jeremy Swift und der zuvor erwähnte Brett Goldstein, dessen Optionen zur Rückkehr von Warner Bros. im August 2024 abgeholt wurden. Cristo Fernández und mehr werden wahrscheinlich bald klar.

Sudiekis selbst gab einen möglichen Hinweis darauf, was während eines Auftritts im Podcast kommen wird Neue Höhen mit Jason und Travis Kelce Am Freitag enthüllt, dass „Ted das Team einer Frau trainiert“ in der neuen Saison.

Im Laufe seines Laufs, Ted Lasso Wurde für 61 Emmys nominiert und gewann 13-einschließlich aufeinanderfolgender herausragender Comedy-Serienerkennung für die Staffeln 1 und 2. Sie können die ersten drei Spielzeiten jetzt in Apple TV+ansehen.