Oasis hat einen neuen Dokumentarfilm angekündigt, der in Verbindung mit ihrer massiven Reunion -Tour „Oasis Live ’25“ 2025 gedreht wird.

Peaky Blinders Schöpfer Steven Knight wird den Film produzieren, während Musikdokument Dylan Southern und Will Lovelace (Treffen Sie mich im BadezimmerLCD Soundsystems Halt die Klappe und spiele die Hits) wird leiten. Es wurde noch nicht viel über den Inhalt oder das Veröffentlichungsdatum des Films enthüllt, aber mit den notorisch beeinträchtigten Gallagher-Brüdern, die sich für ihre ersten Shows seit 14 Jahren in diesem Jahr wieder vereinen, wird es viele Drehmöglichkeiten geben, um ihren weitläufigen Ausflug von 2025 zu erobern.

Oasis startet am 4. Juli in Cardiff, Wales, ihre Reunion -Tour in Cardiff, Wales; Die Wanderung wird in Großbritannien und Irland fortgesetzt, bevor er am 24. August nach Nordamerika fährt. Sie werden dieses Jahr auch Südamerika und Asien treffen.

Oasis 2025 Tourdaten:

07/04 – Cardiff, Vereinigtes Königreich @ Fürstentum Stadium

07/05 – Cardiff, Großbritannien @ Fürstentum Stadium

07/11 – Manchester, Großbritannien @ Heaton Park

07/12 – Manchester, Großbritannien @ Heaton Park

07/16 – Manchester, Großbritannien @ Heaton Park

07/19 – Manchester, Großbritannien @ Heaton Park

07/20 – Manchester, Großbritannien @ Heaton Park

07.07.25 – London, Großbritannien @ Wembley Stadium

07/26 – London, Großbritannien @ Wembley Stadium

07/30 – London, Großbritannien @ Wembley Stadium

08/02 – London, Großbritannien @ Wembley Stadium

08/03 – London, Vereinigtes Königreich @ Wembley Stadium

08/08 – Edinburgh, Großbritannien @ Scottish Gas Murrayfield Stadium

08/09 – Edinburgh, Großbritannien @ Scottish Gas Murrayfield Stadium

08/12 – Edinburgh, Großbritannien @ Scottish Gas Murrayfield Stadium

08/16 – Dublin, Irland @ Croke Park

08/17 – Dublin, Irland @ Croke Park

08/24 – Toronto, im @ Rogers Stadium

08/25 – Toronto, im @ Rogers Stadium

08/28 – Chicago, IL @ Soldier Field

08/31 – E. Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

09/01 – E. Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

09/06 – Los Angeles, CA @ Rose Bowl

09/07 – Los Angeles, CA @ Rose Bowl

09/12 – Mexiko -Stadt, Mexiko @ estadio BSP Seguros

09/13 – Mexiko -Stadt, Mexiko @ estadio BSP Seguros

29.09.27 – London, Vereinigtes Königreich @ Wembley Stadium

28.09.28 – London, Vereinigtes Königreich @ Wembley Stadium

10/31 – Melbourne, Australien @ Marvel Stadium

11/01 – Melbourne, Australien @ Marvel Stadium

11/04 – Melbourne, Australien @ Marvel Stadium

11/07 – Sydney, Australien @ Accor Stadium

11/08 – Sydney, Australien @ Accor Stadium

11/15 – Buenos Aires, Argentinien @ Estadio River Platte

11/16 – Buenos Aires, Argentinien @ Estadio River Platte

11/19 – Santiago, Chile @ estadio nacional

11/22 – Sao Paulo, Brasil @ estádio morumbis

11/23 – Sao Paulo, Brasil @ estádio morumbis