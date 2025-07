Wiederholung Die Osbournes Über 20 Jahre später ist die Anziehungskraft der bahnbrechenden Reality -Show sofort klar. Mit dem verstorbenen Ozzy Osbourne stand seine Frau Sharon und die Kinder Kelly und Jack, die MTV-Serie, als Familiensitcom ohne Drehbuch und fanden sofort den Humor in einem leicht mittleren Rockstar mittleren Alters und seiner Familie … genau wie gewöhnliche Menschen.

Sie waren natürlich nicht „gewöhnliche“ Leute, aber aus dem gleichen Grund, dass Boulevardfans zu „sie sind genau wie wir!“ Foto spreizt, Die Osbournes Ozzys Off-the-Cuff-Aderen, die als perfekte Pointen dienen, fand echte Macht, die trivialen Momente des Tages dieser Familie darzustellen. In der ersten Staffel hielt insbesondere die Dinge relativ geerdet, wobei Ozzys Rockstar -Leben in Familienangriffe einmischte und sich um die massive Menagerie der Haustiere der Familie kümmerte. (Wenn Sie schon immer einen Bulldoggeflecken vor der Kamera sehen wollten, dann wartet Staffel 1, Episode 2 auf Sie.)

Und während das Geschichtenerzählen ein Dokumentarfilmgefühl hatte, waren die klassischen Tropen da: die rebellischen, aber liebevollen Kinder, die hart arbeitende Mutter mit ihren eigenen Macken und die dumme, verärgerte Vaterfigur. Die Eröffnungs -Titel spielen wie jede Sitcom, wobei Lewis Lamedica Ozzys „Crazy Train“ wie ein alter Sinatra -Standard abdeckt – nicht unähnlich von der klassischen Sitcom Verheiratet mit Kindern„Die Verwendung von“ Liebe und Ehe „. Und während Sharons erstes in Rechnung stellte, enden die Credits mit „und Ozzy Osbourne als ‚der Vater“ – und bringen ihn in eine stolze Tradition, die in die Tage von Archie Bunker und Carl Winslow zurückgeht. Väter, die nicht immer das Beste wussten, aber genug gekümmert haben, um es zu versuchen.

Verwandte Video

Eine mündliche Geschichte 2022 für Der Ringer Unterbricht, wie die Produzenten der Show hart daran gearbeitet haben, der Serie ein organisches Gefühl zu verleihen, sich während des Dreharbeitens in die Familie in der Familie einzubettet und die Idee von Sprech-Head-Interviews abzulehnen. Stattdessen interagierten Ozzy, Sharon, Kelly und Jack, insbesondere in der ersten Staffel, miteinander, als wären die Kameras nicht da, und das Ergebnis war die Art von Vergern, wenn auch gelegentlich inszeniert, haben wir uns nach dem Berühmten zu sehnen. Nichts macht einen Mann zuordenbarer, als ihn seinen Hund zu beobachten, weil er ein Couch -Kissen gegessen hat.

Spätere Jahreszeiten würden sich mehr auf die Art und Weise konzentrieren, wie das Leben der Familie durch ihren neu entdeckten Ruhm verändert wurde und ein echtes Ouroboros des Ruhms schafft. Zu der Zeit Die Osbournes Die Popkultur begann bereits, aus dem Nichts neue Persönlichkeiten zu schaffen – es gab immer Menschen, die berühmt wurden, ohne diesen Ruhm zu verdienen, aber Reality -TV wurde nur zu einem Instrument für diese Art von Erfolg.

Während seine Familienmitglieder bekannte Namen wurden Die OsbournesOzzy blieb relativ selbst und landete beiläufig in Jogginghosen im Haus. In einem Interview von 2012 sagte der Rockstar, dass er während der drei Jahre des Dreharbeitens der Show nicht nüchtern war, was nicht ist, was nicht ist nicht offensichtlich auf dem Bildschirm. Seine sanfte Atmosphäre trägt jedoch nur dazu bei, jemanden zu sehen, der so berühmt für seine Heavy -Metal -Possen auf der Bühne ist, selbst hinter den Kulissen zu sein, sein Bestes zu geben, um seine Kinder zu erledigen und über die Magie eines Chipotle -Burrito zu staunen.

Einer der großen Momente auf den Osbournes war, dass Ozzy, wie sein Burrito in Chipotle in purer Ehrfurcht gemacht wurde. Es war, als würde er Michelangelo Sculpt David direkt vor ihm erleben. pic.twitter.com/rbqosxalxp – Mike Beauvais (@mikebeauvais) 22. Juli 2025

Die Osbournes War es nicht nur ein Spielveränderer für Ozzys öffentliche Wahrnehmung-er hat im Wesentlichen dazu beigetragen, ein ganzes Subgenre des Reality-Fernsehens zu schaffen, das ein weltweites Interesse an dem Leben anderer berühmter Familien, reichen Hausfrauen und Menschen, die an Booten arbeiten, eingehen würde. In der Zwischenzeit hatte Sharon eine laufende Karriere als TV -Persönlichkeit und Kelly musste sowohl Musik als auch Hosting erkunden Lego Masters Jr.).

Jack machte auch bis heute Reality -TV und zeigt oft seine Eltern – wie nur ein aktuelles Beispiel, die 2020 Travel Channel -Serie Die Osbournes wollen glauben Jack, Sharon und Ozzy schauten gemeinsam paranormale Videos. Beide Jahreszeiten streamen jetzt auf HBO Max. Tun Die Osbournes Als Teenager sagte Jack zu The Ringer: „Schloss ein erstaunliches Leben auf, und ich war so gesegnet, seit ein paar Jahren eine Kamera in meinem Haus zu haben. Ich konnte seit 20 Jahren eine Karriere im Fernsehen haben, nur irgendwie von einem Projekt zum nächsten und reisen auf der ganzen Welt und machten am Ende wirklich lustige TV -Shows.

Die Osbournes Kann nicht als wirklich authentisches Porträt dieser Familie angesehen werden – das Genre sollte niemals als Spiegel angesehen werden – und im Allgemeinen hat das Reality -Fernsehen keinen Mangel an Negativität der Welt beigetragen. Aber in seinen besten Momenten findet es einen Weg, die gemeinsamen Erfahrungen von uns von Zeit zu Zeit zu erfassen. Ich werde nie wissen, wie es ist, ein Stadion von Metal -Fans in meiner Handfläche zu halten, aber ich kann Ozzy über das Chaos eines geliebten Haustieres seufzen und mir denken: „Ja, Mann, war dort.“

Wir würden heute Ozzys Musik trauern, egal was passiert. Die Osbournes sorgte dafür, dass wir uns auch an den Mann erinnern.

Die Osbournes Streaming jetzt auf Prime Video, Tubi und dem Roku -Kanal.