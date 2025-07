Tyler, der Schöpfer wird uns niemals Brühe geben, ohne ein bisschen Bedeutung zu verleihen. Auf seinem neuen Album, Tippen Sie nicht auf GlasDer Rapper/Produzent in Los Angeles erinnert uns symbolisch an unsere grenzenlosen Fähigkeiten und weist gleichzeitig den Unterschied zwischen dem Kuratieren unseres Bildes und dem Sein unseres authentischen Selbst.

Am Morgen veröffentlichte das Album am 21. Juli eine Erklärung über soziale Medien, die sich mit der Inspiration dahinter befasste Tippen Sie nicht auf das Glas. „Ich habe einige Freunde gefragt, warum sie nicht in der Öffentlichkeit tanzen, und einige sagten wegen der Angst, gefilmt zu werden“, schrieb er. „Ich dachte, ‚verdammt – eine natürliche Form des Ausdrucks und eine bestimmte Verbindung, die sie mit Musik haben, ist jetzt ein Geist.‘ Ich frage mich, wie viel von unserem menschlichen Geist getötet wurde, weil ich Angst hatte, ein Mem zu sein, alles für eine gute Zeit. “ Tyler ist seit langem ein Verfechter des Lebens, das das Leben unversehrt hat, und der Anstieg der letzten Jahre der zivilen Überwachung hat sich direkt gegen sein persönliches Ziel entschieden.

Holen Sie sich Tyler, die Schöpfertickets hier

Das Thema, das durch die Mitte des Albums läuft, ist die Wahrnehmung, aber speziell das unerwünschte Gefühl, von unseren Mitmenschen und durch unsere Telefone beobachtet und gesehen zu werden. Es ist ein unvermeidlicher Bestandteil des Lebens und eine Belastung für die Gesellschaft, die die Menschheit auf zellulärer Ebene beeinflusst hat. Tyler mag Paparazzi nicht, er mag keine Glazer, und er ist verdammt sicher nicht mit Stans online. Mit der Aussage „Tippen Sie nicht auf das Glas“ und ermutigt uns, unsere Telefone zum Teufel zu setzen, aber vor allem, während wir uns auf seine neuesten Bemühungen anhören.

Verwandte Video

Mit jedem letzten Album, einschließlich des letzten Oktobers Chromakopie, Tyler nimmt uns langsam aus der Verrücktheit heraus. Chromakopie Ein Tyler, der Schöpfer, der von innen ausgelöst wurde, sowie von externen Parteien. Verhältnismäßig, Tippen Sie nicht auf das Glas ist ein Album, das angeblich zum Biegen, Fühlen und Lossen gefühlt wird. Chromakopie wurde auf Selbstbeobachtung und Verdacht aufgebaut Tippen Sie nicht auf das Glas ist eine unverfrorene Explosion ins Gesicht – Aber Tylers Bedenken bleiben bestehen.

„Big Poe“ öffnet das Album und listet Tylers Gebote für das Projekt auf: 1) Körperbewegung. Kein Sitzen still; 2) Sprich nur in Ruhm. Lassen Sie Ihr Gepäck zu Hause; 3) Tippen Sie nicht auf das Glas. Da die Regeln aufgeführt sind, macht Tyler freche Interjektionen, aber die, die am meisten nach zwei Teilen auffällt: „Keine dieser tiefen Scheiße.“ Off Rip, Tyler sagt uns, dass wir dieses Album oder uns selbst nicht zu ernst nehmen sollen. Aber während es nicht ist Chromakopie-Heihung, interagiert es immer noch mit den dort untersuchten Schwachstellen.

https://www.youtube.com/watch?v=igxs45gp8ja

Tippen Sie nicht auf das Glas Ist Tylers Weg, die Parameter des Rap -Spiels zu lockern und uns zurück in die Freer -Epochen zu führen. Auf dem Cover des Albums beugt sich Tyler in visuelle Ästhetik, die an LL Cool Js legendäre „Ime Bad“ -Musikvideo von 1987 erinnern, von der roten Kleidung und dem Hut bis zur übertriebenen dicken Goldseilkette und Ludacris ‚komischem Musikvideo für seine 2004er Single „Get Back“, in der das vergewaltigte Armprofis -Prothetics -Prothetics -Prothetics.

Die oben erwähnte „Big Poe“ enthält ein paar erwartete flosliche Verse aus Tylers Helden, Pharrell Williams, und einer Probe von Busta Rhymes aus der Neptunes-produzierten Single des Künstlers 2002 „Pass the Courvosier, Teil II“. Hier balanciert Tyler auf der Dreh- und Angelpunkt der Paranoia, die er in den letzten Jahren gelaufen ist: „Kein Handy, dies ist ein toter Ort/ Sie schleichend Fotos, lassen Sie sich die Hände hacken/ Sie sind seltsam wie Fick, n *** a, ich sagte, hör auf.“ Er besucht seine alten Hähne mit der folgenden Zeile: „Ich vertraue keinen Weißen mit Dreadlocks“ und füttert uns Leichtigkeit durch seine Vorliebe, lachende Bars zu erstellen.

Trotz der fleischlichen (gelesenen: geil-as-hell) „Zucker auf meiner Zunge“ klingt die Produktion brutal und bestraft, nicht anders als die Beats, die wir auf Tylers 2015-Album gehört haben Kirschbombe. Dieser Ansatz ist durchgehend herausragend Tippen Sie nicht auf das Glaswie Tyler seine respektlose Haltung mit dem dynamischen Beatmachen heiratet, für das er bekannt wurde. Aber selbst in diesem Song drückt Tyler eine tollwütige Verwundbarkeit aus und überholte Lust sein Wunsch, als cool angesehen zu werden.

„Sucka Free“ selbst, ein Satz, der tief in die Hip-Hop-Kultur eingebettet ist, ist ein herausragender Stimmung, der an die britische R & B-Band loses lose Enden und die Produktionszauberei von DJ Quik erinnert. Abgesehen davon, dass er uns anhaltend daran erinnert, dass er „dieser Typ“ ist, verwendet Tyler das Lied auch, um das Thema Optik zu zurückrufen: „All diese Straßenreden, Sie ratten sich/ bro, Sie sind ein guter Mann, was Sie darüber wissen, n *** a?“ Er ruft alltägliche Menschen aus und redet im gleichen Atemzug unverblümt mit seinen Kollegen und zeichnet eine Grenze zwischen Tyler und dem Rest der Welt.

„Mommanem“ nimmt dort auf, wo „Sucka Free“ ablässt, aber es ist eine alarmierendere Erfahrung. Bei der Erschütterung der Produktion, die die Nerven eines jeden zum ersten Mal um 5:00 Uhr CT (ähm) klappern würde, rappt ich: „Ich habe einige N **** S -Schultern gegeben, die sie auf eine Träne fallen lassen konnten, aber wenn meine Augen schwül werden, werden sie verschwinden.“ Auf dem zu Recht arroganten „Stop mit mir“ erinnert Tyler uns daran, dass er anders ist („Danke an die Götter, ich bin nichts wie du“) und spricht in Geldscheiße-buchstäblich: „Converse-Geld ausgeben, was ich meine/ brennendes Weißpapier, das ist ein Zick-Zag.“ Seine Trittfrequenz im letzten Vers klingt ähnlich wie Nicki Minaj, Mutter von Barbz, aber er dreht den Fluss um, um in seine eigene Welt zu passen.