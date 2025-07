Deftones hat die Ausgabe 2025 ihres jährlichen Dia de Los Deftones Festival angekündigt, das am 1. November im Petco Park in San Diego stattfindet. Zu den Akten, die sich der Alt-Metal-Band auf der Rechnung anschließen, gehören Clipse, Deafheaven und 2Hollis.

Die sechste Ausgabe des Festes wird auch Rico Nasty, Régulo Caro, Ecca Vandal, Blendung und Universität enthalten. Ein Live-Nation-Vorverkauf beginnt am Donnerstag (24. Juli) um 10 Uhr PT mit dem Code Lichterwährend ein allgemeiner Verkauf am Freitag (25. Juli) um 10 Uhr PT über Ticketmaster beginnt.

Die Dia de Los Deftones News kommen ein paar Wochen, nachdem Deftones ihr mit Spannung erwartete neues Album angekündigt hat, Privatmusikam 22. August zur Veröffentlichung.

Das Festival folgt den zuvor angekündigten Nordamerika -Tour von DeFones, und Phantogram wird am 22. August in Vancouver, Kanada, beginnen und bis zum 19. September in Atlanta laufen. Tickets für diesen Ausflug sind hier erhältlich.

Siehe das Lineup-Poster für die sechste Ausgabe von Dia de Los Deftones unten und vorbestellter Deftones ’neues Album Privatmusik an diesem Ort.