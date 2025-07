FKA Twigs hat ihre Klage wegen sexuellen Missbrauchs gegen ihren Ex-Freund Shia LaBeouf außergerichtlich beigelegt.

Im Jahr 2020 verklagte FKA Twigs LaBeouf wegen sexueller Batterie, Körperverletzung und Zufügung emotionaler Belastung. Am Montag bat der Musiker das Oberste Gericht von Los Angeles, den Fall gegen LaBeouf mit Vorurteilen abzuweisen, was bedeutet, dass sie keine weiteren Ansprüche repräsentieren kann.

„Wir haben uns verpflichtet, einen konstruktiven Weg vorwärts zu schaffen, und haben uns bereit erklärt, unseren Fall außergerichtlich zu begleichen“, sagte der Anwalt von FKA Twigs, Bryan Freedman und LaNeoufs Anwalt Shawn Holley, in einer gemeinsamen Erklärung im Namen ihrer Mandanten. „Während die Details der Siedlung privat bleiben, wünschen wir uns einander persönliches Glück, beruflichen Erfolg und Frieden in der Zukunft.“

FKA Twigs, geboren in Tahliah Debrett Barnett, begann sich mit LaBeouf zu treffen, nachdem er sich am Set von 2019 getroffen hatte Honig Junge. In ihrer Klage beschuldigte sie den Schauspieler, wiederholte Handlungen körperlicher Gewalt und wissentlich eine sexuell übertragbare Krankheit zu geben. Ein zweiter ehemaliger Partner von LaBeouf, einem Stylisten namens Karolyn Pho, wurde in derselben Klage ein ähnlich missbräuchliches Verhalten beschrieben.

Seinerseits hat LaBeouf alle Fehlverhalten bestritten. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Klage schickte er eine E -Mail Die New York Times Eine Aussage, in der ich sagte: „Ich bin in keiner Position, um jemandem zu sagen, wie mein Verhalten sie sich fühlte. Ich habe keine Ausreden für meinen Alkoholismus oder meine Aggression, nur Rationalisierungen. Ich war seit Jahren für mich und alle um mich herum missbräuchlich. Ich habe eine Geschichte, in der ich die Menschen verletzt habe. Ich schäme mich für diese Geschichte.

Später sprach er die Vorwürfe in einem Podcast -Interview 2022 an. Ohne FKA Twigs namentlich zu erwähnen, gab er zu: „Ich habe diese Frau verletzt. Und dabei habe ich viele andere Menschen und viele andere Menschen vor dieser Frau verletzt.“