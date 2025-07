Wir sind zurück mit einer frischen Runde Mixtapes! Die Serie, in der Musiker eine Wiedergabeliste an Ort und Stelle zusammenstellen, die von unseren lächerlichen Szenarien ausgelöst wird. Diesmal kann Barry die Schüssel nicht schwimmen und setzt seine persönliche Trackliste zusammen.

Vor der Veröffentlichung seines neuen Albums, Einzelgänger (Jetzt draußen über Ninja-Melodie) Barry kann nicht schwimmen, um uns auf der großen bequemen Couch bei Gold-Diggers LA für die neueste Ausgabe von zu begleiten Mixtapes!. Wir haben den schottischen elektronischen Künstler beauftragt, Songs für Leute auszuwählen, die keine Tanzmusik mögen, in seltsamen Hotelzimmern aufwachen und vergessen haben, Ihr neuestes Meisterwerk zu retten. Beobachten Sie, wie er oben seine Auswahl macht, und hören Sie sich die vollständige Wiedergabeliste unten an (über Spotify).

Während Barry nicht schwimmen kann, enthüllte die jüngste Geschichte einige seiner aktuellen Musikgeschmacks Mixtapes! zwang ihn, noch tiefer in seine persönlichen Vorlieben zu graben. So kommt er zu Radioheads „Exit Music (für einen Film)“ (das Meisterwerk der letzten Nacht verliert, weil Sie vergessen haben, Rave zu schlagen!), Led Zeppelins „Dazed and Confused“ (auf einem Hotel auf der Tour aufwachen, ohne zu wissen, in welcher Stadt Sie sich befinden) und Daft Punks „One More Time“ (The Intellinential Dance Music Track).

Dann gibt es noch mehr persönliche Entscheidungen, wie die Hymne für seinen geliebten Everton FC, „Spirit of the Blues“ oder Luke Kellys „Raglan Road“, wenn Menschen seinen schönen schottischen Akzent für Iren verwechseln. Als Barry nicht schwimmen kann, als die Musik während eines DJ -Sets nicht an eine echte Lebenserfahrung erinnert, in der er die gesamte Menge zum Klassiker „Hey! Baby“ besiegte.

Sehen Sie, was andere Tracks, die Barry nicht schwimmen kann, seine Mixtapes-Playlist aufnimmt, indem Sie sich das vollständige Video-Interview (oder auf YouTube) ansehen, das bei Los Angeles ‚Gold-Digger-Sound aufgenommen wurde. Sie können auch die vollständige Spotify -Wiedergabeliste unten anhören. (Sie können Barry anhören, die keine Auswahl von Musik, Pépé Bradocks „Deep Burnt“ hier, schwimmen kann.)