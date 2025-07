Stephen Colbert sagt, CBS habe einen Fehler in seiner Entscheidung gemacht, die zu kündigen Späte Show: „Sie haben mich lebendig gelassen. Und jetzt, in den nächsten zehn Monaten, sind die Handschuhe ausgeschaltet.“

Der Späte Show Der Gastgeber hielt sich während des Eröffnungsmonologs am Montag nicht zurück und zielte sowohl auf CBS als auch auf Donald Trump ab. Er befasste sich auch mit Spekulationen, dass die Stornierung der Show mit der Kapitulation von Unternehmen gebunden sein könnte, da die Muttergesellschaft von CBS, Paramount, den letzten Phasen seiner Fusion mit Skydance nähert, die noch die Genehmigung der Trump -Administration benötigt.

„CBS, unser Netzwerk… stellte eine Erklärung heraus… Sie haben klargestellt, dass die Stornierung nur eine finanzielle Entscheidung war. Aber wie könnte es eine rein finanzielle Entscheidung sein, wenn die Späte Show Ist Nr. 1 in Bewertungen? Ja, es ist verwirrend. Viele Leute stellen diese Frage, hauptsächlich die Eltern und Ehepartner meiner Mitarbeiter. “

Verwandte Video

„Über das Wochenende verfolgte jemand bei CBS seine gnädige Pressemitteilung und verfolgte ein gnädiges anonymer Leck mit den Worten:“ Sie haben unsere Show wegen Verlusten zwischen 40 und 50 Millionen US -Dollar pro Jahr gezogen. “ 40 Millionen US -Dollar sind eine große Zahl. Colbert fügte hinzu und bezog sich auf die jüngste Entscheidung von Paramount, eine scheinbar verdienstlose Klage mit der Trump -Administration über die Bearbeitung eines Segments in 60 Minuten zu begleichen.

Colbert reagierte auch auf Trumps Wahrheitssystempost über die Stornierung der Show, in der der Präsident schrieb: „Ich liebe es, dass Colbert gefeuert wurde. Sein Talent war sogar geringer als seine Bewertungen.“ Colbert antwortete: „Wie wagt es Sie, Sir? Würde ein ungelanter Mann in der Lage sein, den folgenden satirischen Witzismus zu komponieren?

In Bezug auf Trumps behauptet, dass der Kollegen, der spätneue Moderator Jimmy Kimmel ist, „als nächstes“ ist, antwortete Colbert: „Nein. Nein, nein. Absolut nicht, Kimmel. Ich bin der Märtyrer. Es gibt nur Platz für einen an diesem Kreuz. Und ich muss Ihnen sagen, die Aussicht ist fantastisch von hier.“

Colbert beweist, dass die Handschuhe tatsächlich ausgeschaltet sind, und nutzte den Rest seines Monologs, um Trumps Assoziationen mit Jeffrey Epstein zu diskutieren. Die Folge enthielt auch ein Segment, in dem Colbert sich die Washington -Kommandeure vorstellte, die sich die Washington Epesteins umbenannten, um den Präsidenten zu besänftigen – eine Antwort auf die jüngsten Schlagzeilen, die Trump droht, das neue Stadion des Teams zu blockieren, es sei denn, sie kehren zu ihrem früheren Namen, dem Washington Redskins, zurück.

Einige von Colberts spätabendliche Kollegen, darunter Jon Stewart, John Oliver, Jimmy Fallon, Seth Meyers und Andy Cohen, stellten sich ebenfalls heraus, dass sie Colbert unterstützte, indem sie in einer Coldplay-Kiss-Cam-Parodie von CBS ‚Muttergesellschaft Paramount und Trump auftraten.

Ab sofort sagt CBS Späte Show mit Stephen Colbert bleibt bis Mai 2026 in der Luft.

https://www.youtube.com/watch?v=vizeglavk8o

https://www.youtube.com/watch?v=ofbxkqgec3q