Der Präsident von Marvel Studios, Kevin Feige, traf kürzlich eine kleine Gruppe von Presse für ein weitreichendes Gespräch über den siebenjährigen Plan für das Marvel Cinematic Universe. Entsprechend VielfaltEin großes Imbiss aus der Diskussion war, dass der bevorstehende Geheime Kriege Der Film wird als „Reset“ für die MCU dienen, was zum Nachbau von langjährigen Schauspielern in der führt X-Men Franchise und schließlich Tentpole -Charaktere wie Iron Man und Captain America.

Der nächste große Film in der MCU ist Avengers: Doomsdaymit dem langjährigen Iron Man -Schauspieler Robert Downey Jr. als Doctor Doom, der derzeit am 18. Dezember 2026 veröffentlicht wird. Es folgt die direkte Fortsetzung. Avengers: Secret Wars, am 17. Dezember 2027.

Doomsday wird das ursprüngliche X-Men-Team mit den neu eingeführten Fantastic Four, Avengers, Wakandans und New Avengers gegen Downey Jr.’s Doctor Doom vereinen. Dies bedeutet Erscheinungen von Schauspielern, die in der Hauptrolle spielten X-Men Filme aus den 2000er und 2010er Jahren, darunter Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn, Alan Cumming, James Marsden und Kelsey Grammer.

Laut Feige ist ihre Beteiligung an den Filmen der Schlüssel zur Einrichtung der MCU für die nächste Phase. „Wir nutzen diese (Geschichte) nicht nur, um die Geschichten abzurunden, die wir Post erzählt haben.Endspielgenauso wichtig – und Sie können sich das ansehen Geheime Kriege Comics dafür, wohin Sie das führen – es macht uns sehr, sehr viel für die Zukunft “, sagte er.“Endspielbuchstäblich war es um Endungen. Geheime Kriege Es geht um Anfänge. “

Feige sagte dann, er wolle vermeiden, „Neustart“ zu verwenden, um diesen Ansatz zu beschreiben, bevorzuge es aber als „Reset, einzigartige Zeitleiste – wir denken nach dieser Linie“. X-Men ist ein natürlicher Ausgangspunkt mit dem Fokus auf jugendliche Charaktere in Xaviers School für begabte Jugendliche.

„Sie waren ein Ort, an dem sie Geschichten über junge Menschen erzählen, die sich anders fühlen und sich andere fühlen und das Gefühl haben, dass sie nicht gehören“, erklärte er. „Das ist die universelle Geschichte von Mutanten, und dorthin gehen wir.“

Vielfalt Berichte, dass Feige darauf hinwies, dass andere Marvel -Charaktere auf der ganzen Linie neu gestaltet wurden – darunter die ursprünglichen MCU -Avengers Tony Stark/Iron Man (gespielt von Downey Jr.) und Steve Rogers/Captain America (Chris Evans) – mit Beispielen für andere Filmrante, die über mehrere Jahrzehnte das Gleiche getan haben.

„Amy Pascal und David Heyman suchen jetzt nach einer neuen James Bond“, sagte Feige und bezog sich auf die neuen Anleihenproduzenten. „David (Corenswet), der neue Superman – er war großartig. Das wird immer der Fall sein.“

Er fuhr fort: „Ich denke, es ist für irgendjemanden schwierig, das zu tun, wenn ein Schauspieler eine so große (Job in a) Rolle gemacht hat. Wie werden sie Sean Connery (als James Bond) jemals ersetzen, oder?“

In Bezug auf zwei weitere ikonische Charaktere war Feige jedoch unverbindlich. Auf die Frage nach Ryan Reynolds und Hugh Jackman, die aus 2024 als ihre jeweiligen Charaktere zurückkehren Deadpool & Wolverinesagte er: „Ich denke, es macht mehr Spaß, mit diesen beiden Charakteren zu haben, aber wir werden sehen, wo.“

Unabhängig davon gibt es für das Marvel Cinematic -Universum am Horizont viel andere Umsatz.