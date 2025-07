Wenn Sie dachten, Jon Stewart würde sich wegen seiner Entscheidung, das abzusagen Späte Show mit Stephen ColbertSie hatten Recht-aber selbst Netzwerkmanager konnten sich nicht darauf vorbereiten, dass der 10-minütige Takedown Stewart während der Episode am Montag in ihren eigenen Luftwellen geliefert wurde Die tägliche Show.

„Offensichtlich bin ich sicherlich nicht das Ziel, diese Angelegenheit zu kommentieren“ Die tägliche Show. Colbert war dann Gastgeber Der Colbert -Bericht auf Comedy Central (das Stewart produzierte), bevor er für David Letterman auf übernahm Späte Show.

„Stephen zu sehen, wie alle Erwartungen in der Rolle die Nummer 1 im Netzwerkfernsehen Nr. 1 werden, ist für mich als Zuschauer und als sein Freund eine unbestreitbare Freude geworden“, fuhr Stewart fort.

„Und jetzt wurde Stephen aus rein finanziellen Gründen abgesagt“, sagte Stewart, schaute direkt in die Kamera und ließ einen ungläubigen „Ehhh? “ Er fuhr fort: „Und übrigens nicht nur Stephens Show – CBS hat die Gesamtheit abgesagt Späte Show Franchise.“

„Ich erkenne an, dass Late-Night-Fernsehen ein kämpfendes Finanzmodell ist“, stellte Stewart fest und bezog sich darauf, dass Colberts Show pro Jahr zwischen 40 und 50 Millionen US-Dollar verlor. „Wir alle betreiben im Grunde genommen einen Blockbuster -Kiosk in einem Turmaufzeichnungen. Wenn Ihre Branche jedoch mit Änderungen konfrontiert ist, nennen Sie ihn nicht nur einen Tag. Als CDs aufhörten, zu verkaufen, gingen sie nicht nur:„ Na ja, Musik, es war ein guter Lauf! Die Tatsache, dass CBS nicht versuchte, das Ned-Night-Network-Franchise Nummer eins zu retten, das seit über drei Jahrzehnten in der Luft ist, ist Teil dessen, was jeder dazu bringt, sich zu fragen, ob dies rein finanziell oder eher der Weg des geringsten Widerstands für Ihre acht Milliarden Dollar-Fusion ist. “

„Ich glaube60 Minuten) ein Erpressungsprogramm an (Donald Trump) zu zahlen. “

Stewart hat sich wiederholt über dieses Thema der Kapitulation während seines gesamten Monologs – insbesondere in Bezug auf die anhängige Verschmelzung von CSBS -Muttergesellschaft Paramount, und den möglichen politischen Druck der Trump -Regierung, Trump -Kritiker im Netzwerk (wie Colbert und diejenigen auf den vorgestellten), wiederholt einig 60 Minuten).

„Aber verstehen Sie das wirklich“, fuhr Stewart fort. „Die Shows, die Sie jetzt versuchen, abzusagen, zu zensieren und zu kontrollieren… ein nicht unbedeutender Teil dieses Wertes von 8 Milliarden US -Dollar, das von diesen verdammten Shows kam. Das hat Sie zu diesem Geld gemacht. Shows, die etwas sagen, zeigen Ständer, Shows, die ohne Angst haben. Sie ficken Sie falsch.

„Also hier ist der Punkt: Wenn Sie versuchen herauszufinden, warum Stephens Show endet… Ich denke, die Antwort liegt in der Angst und der Voraussetzung, die alle amerikanischen Institutionen in diesem Moment packt, in diesem Moment die Institutionen, die sich entschieden haben, die Rache zu bekämpfen, und rachsüchtige Handlungen unseres Schubhaars Frisur und Haartousibler und Haartousibler und Häuptling.

Ehemalig Späte Show Der Gastgeber David Letterman hat Colbert auch unterstützt und am Montag ein YouTube -Video mit der Bildunterschrift geteilt. Sie können CBS ohne BS nicht buchstabieren. “

CBS sagte seinerseits, Colberts Stornierung sei „eine rein finanzielle Entscheidung vor einem herausfordernden Hintergrund in der späten Nacht. Es hängt in keiner Weise mit der Leistung, dem Inhalt oder anderen Angelegenheiten der Show mit Paramount zusammen.“

