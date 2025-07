Sydney Sweeney übernimmt zweifellos die kühnste Rolle ihrer jungen Karriere und übernimmt die Rolle der Pionierin Christy Martin in der kommenden Biopic Christy. Der Film, der im September seine Weltpremiere beim Toronto International Film Festival vornimmt, enthüllte heute einen ersten Blick auf Sweeney in der Hauptrolle.

Wie bereits berichtet, wurde Sweeney dreieinhalb Monate lang ein umfassendes Training unterzogen und machte 30 Pfund Muskeln für die Rolle. „Ich habe mit dem Essen angefangen. Ich habe morgens eine Stunde lang Gewicht ausgebildet, ungefähr zwei Stunden lang mittags und nachts für eine Stunde wieder Gewicht ausgebildet“, sagte sie kürzlich in einem Interview. „Mein Körper war völlig anders. Ich habe in keiner meiner Kleider in eine meiner Kleider gepasst. Ich bin normalerweise eine Größe von 23 in Jeans, und ich trug eine Größe 27. Meine Brüste wurden größer. Und mein Hintern wurde riesig. Es war verrückt! Ich sagte: ‚Oh mein Gott‘ … aber es war unglaublich: Ich war so stark, wie verrückt stark.“