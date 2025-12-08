Paramount Skydance startet ein feindliches Angebot zur Übernahme von Warner Bros. Discovery, nur wenige Tage nachdem es in einem Bieterkrieg mit Netflix scheiterte.

Das von David Ellison geführte Unternehmen gab am Montag bekannt, dass es ein Barangebot von 30 US-Dollar pro Aktie direkt an die WBD-Aktionäre unterbreiten werde. In seinem Brief bezeichnete Ellison den Vorschlag von Netflix für WBD als „minderwertig“ und argumentierte, dass ein Paramount-Deal einer reibungsloseren behördlichen Prüfung unterliegen würde.

„WBD-Aktionäre verdienen die Gelegenheit, unser überlegenes Barangebot für ihre Anteile am gesamten Unternehmen in Betracht zu ziehen“, schrieb Ellison. „Unser öffentliches Angebot, das zu denselben Bedingungen erfolgt, die wir dem Vorstand von Warner Bros. Discovery privat vorgelegt haben, bietet einen höheren Wert und einen sichereren und schnelleren Weg zur Fertigstellung.“

„Wir glauben, dass der WBD-Vorstand einen minderwertigen Vorschlag verfolgt, der die Aktionäre einer Mischung aus Bargeld und Aktien, einem ungewissen zukünftigen Handelswert des linearen Kabelgeschäfts von Global Networks und einem anspruchsvollen behördlichen Genehmigungsverfahren aussetzt. Wir richten unser Angebot direkt an die Aktionäre, um ihnen die Möglichkeit zu geben, in ihrem eigenen Interesse zu handeln und den Wert ihrer Aktien zu maximieren.“

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Vorschlägen: Das 82,7-Milliarden-Dollar-Angebot von Netflix schließt die Kabelnetzwerke von Warner Bros. Discovery – CNN, TNT und Discovery – aus, die in ein separates Unternehmen ausgegliedert würden. Das 108-Milliarden-Dollar-Angebot von Paramount umfasst diese Kabelanlagen.

Ellison, dessen Vater Donald Trump nahe steht, argumentiert seit langem, dass ein Paramount-Deal einen reibungsloseren regulatorischen Weg ermöglichen würde. Darüber hinaus hilft Affinity Partners, eine Private-Equity-Firma unter der Leitung von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, bei der Finanzierung des Angebots von Paramount Skydance.

Netflix hat sich jedoch bereits mit Trump getroffen, um solchen regulatorischen Bedenken zuvorzukommen.