Zusammen mit einem neuen Album Es kam zu einem personellen Wechsel, wobei Meg Mills zum festen Bandmitglied ernannt wurde, nachdem sie den Gründungsgitarristen Brady Ebert auf Tournee ab 2023 ersetzt hatte. Die britische Musikerin wurde von der Band und ihren Fans mit offenen Armen empfangen, wobei Yates anmerkte: „Es war einfach überwältigend positiv. Sie ist eine unglaubliche Gitarristin, es ist toll, mit ihr zusammen zu sein, eine großartige Songwriterin, eine großartige Teamkollegin, eine großartige Freundin. Ich denke, es gibt viele Dinge, die zur Aufrechterhaltung einer Dynamik beitragen, und ich denke.“ Meg war einfach unglaublich, was ihre Identität angeht, und es fühlte sich einfach großartig an.“

Abgesehen von diesem einen Besetzungswechsel wird der Rest von Turnstile durch Originalmitglieder abgerundet: Yates, Bassist Franz Lyons, Gitarrist Pat McCrory und Schlagzeuger Daniel Fang. Sie gründeten die Band im Jahr 2010 und stiegen mit ihren ersten beiden Alben in die Hardcore-Ränge auf. Nonstop-Gefühl Und Zeit und Raum. Als Kinder der 90er und frühen 2000er Jahre wuchsen sie mit einer Vielzahl von Musikgenres auf, die ihren Einfluss auf die Musik gezeigt haben LEUCHTET AN Und NIEMALS GENUG.

„Ich habe das Gefühl, dass wir alle so viel Musik hören und uns von vielen Dingen inspirieren lassen“, sagt Yates, „und ich glaube, da wir in den 90ern geboren wurden, ist es so, als ob wir in dieser Zeit – den 90ern und frühen 2000ern – aufgewachsen wären. Damals kam so viel interessante Heavy-Musik heraus und Rockmusik – Dinge, von denen ich denke, dass sie einfach immer unbewusst in unserer DNA verankert sein werden.“

Diese 90er-Jahre-Einflüsse sind in Songs wie zu hören LEUCHTET ANist „Mystery“ und NIEMALS GENUGist der Titeltrack, bei dem ätherische Intros zu Gitarrenriffs führen, die gut in Nirvanas Katalog passen würden.

„Es ist eine coole Sache, die passieren kann, wenn man nur einen Song hat und egal wie man ihn schreibt, zum Beispiel wenn man die Band zusammenbringt – unsere Band besteht aus zwei Gitarren, einem Bass, Schlagzeug und einem Mikrofon – also ist es cool, dass man einen Song auf einem Klavier schreiben kann, oder man könnte diese seltsamen Demos haben, die super abgefahren sind, aber wenn man dann in den Raum kommt, neigen sie dazu, die Form der Band anzunehmen, die Turnstile ist“, bemerkt Yates.

Bemerkenswert ist auch der geografische Einfluss auf Turnstile: Baltimore hat im Laufe der Jahre nicht nur herausragende Hardcore-Bands hervorgebracht, sondern ist auch für seine „Baltimore Club“-Szene bekannt, die Anfang der 90er Jahre entstand und Breakbeat mit House-Musik verschmolz.

„In Baltimore gibt es eine immaterielle DNA, die einfach eine wirklich schöne Sache ist, mit der ich aufgewachsen bin“, sagt Yates. „Und ich denke, es gibt so viele Bands aller möglichen Genres. Es gibt eine tolle Hardcore-Szene in Baltimore und es gibt tolle Indie-Bands und tollen Rap und Baltimore-Clubkram. Ich denke, es ist eine intime Stadt, in mancher Hinsicht kann es zu Überschneidungen kommen.“

Musikalisch, NIEMALS GENUG Ebbe und Flut mit ruhigen und lauten Momenten, perfekt dargestellt in der Doppelsingle „Seein‘ Stars“https://consequence.net/„Birds.“ Ersteres ist ein sanfter Song mit Post-Disco-Gitarren und letzteres ein Hardcore-Knaller mit Monsterriffs (und neben „NEVER ENOUGH“ einer der besten Songs des Jahres).

„Eine Sache war einfach, Geduld zu haben und den Songs und Momenten Luft zu geben“, sagt der Sänger über die Herangehensweise der Band NIEMALS GENUG„Und auf diese wirklich intensiven Momente zu achten, die einen in Momente der Stille führen. Und ich denke, das war etwas, das sich wie ein roter Faden durch das gesamte Album zog … Das Chaos und die Stille waren immer wie ein Tauziehen. Ich denke, das war die Hauptinspiration für die Zusammenstellung dieses (Albums).“

Wenn es um die Wortzahl der Lieder geht NIEMALS GENUGwir reden nicht gerade über Bob Dylans „Tangled Up in Blue“. Oft haben die erste und zweite Strophe die gleichen Zeilen, mit einem Refrain voller Hooks, der einige Male wiederholt wird, was zu relativ spärlichen Texten im gesamten Album führt.

„Ich versuche wirklich, nicht das Bedürfnis zu verspüren, irgendwelche Quoten zu erfüllen“, sagt Yates über seine Herangehensweise an das Songwriting. „Manchmal gibt es diese einfachen Mantras, die mir jahrelang im Kopf herumschwirren können. Ich glaube, wenn ich das Bedürfnis verspüre, noch viel mehr zu einem Lied hinzuzufügen, frage ich mich immer, warum, und manchmal ist die Antwort darauf sehr offensichtlich.“

Neben der Musik hat Turnstile auch viel Wert auf die Videoelemente gelegt, die die Songs begleiten, sodass ein visuelles Album entstanden ist. DREHkreuz: NIEMALS GENUGunter der Regie von Yates und McCrory, wurde beim prestigeträchtigen Tribeca Festival in New York City uraufgeführt und landesweit in Kinos gezeigt.

„Dieses ganze Album und visuelle Album war vielleicht das größte Unterfangen, alles zusammenzufügen und zu einer zusammenhängenden Sache zu machen“, sagt Yates. „Ich denke, dass es für uns wirklich wichtig war, das visuelle Album mit dem Album zu verbinden, denn unser ideales Szenario war, dass die Leute, wenn sie die Musik zum ersten Mal hören, auch dieses Bildmaterial sehen können. Wir wollten es einfach auf YouTube veröffentlichen … aber zum Glück bekamen wir Interesse von einem Filmfestival und dann hatten wir die Möglichkeit, es in die Kinos zu bringen … Für eine Band wie uns fühlte es sich einfach wie ein Traum an, dass sich eine solche Gelegenheit ergeben würde.“

Vielleicht fühlte es sich für Turnstile auch wie ein Traum an, fünf Nominierungen für die bevorstehenden Grammy Awards 2026 zu erhalten und der erste Act zu werden, der im selben Jahr in den Kategorien Rock, Alternative und Metal nominiert wurde.

„Ehrlich gesagt war es surreal, die Neuigkeiten zu hören“, erzählt uns Yates, als er von den Grammy-Nicken erfuhr. „So etwas erwarten wir nicht, deshalb hat es einen Moment gedauert, bis wir es verstanden haben. Wir sind einfach dankbar, überhaupt dabei zu sein. Sie erinnern daran, dass die Musik Menschen an verschiedenen Orten verbindet, und dafür sind wir dankbar.“