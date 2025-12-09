Demnach hat Jimmy Kimmel eine Vertragsverlängerung mit Disney unterzeichnet, die ihn bis zum Ende der Fernsehsaison 2026–2027 bei ABC behält Bloomberg.

Die Vereinbarung folgt auf eine turbulente Phase Anfang des Herbstes, als Disney Kimmels Late-Night-Show kurzzeitig absetzte, nachdem er im Anschluss an die Ermordung von Charlie Kirk im Rahmen einer Druckkampagne der FCC gegen lokale TV-Syndikatoren Äußerungen gemacht hatte. Nach dem Widerstand von kreativen Gilden und Befürwortern der freien Meinungsäußerung hob Disney die Sperre jedoch nach neun Tagen auf.

Kimmel ist Donald Trump seit seiner Rückkehr in die Luft ein Dorn im Auge. Er brüstete sich häufig mit den niedrigen Zustimmungsraten des Präsidenten und bot an, einen IQ-Test durchzuführen. Der Late-Night-Moderator tat hat kürzlich angeboten, seine Show zu beenden, falls Trump ebenfalls zurücktreten sollte.